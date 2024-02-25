الأحد 25 فبراير 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

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ذوي الهمم "الرعاية والتأهيل وأساليب التعامل" في برنامج توعوي بجامعة القناة

برنامج توعوي بجامعة
برنامج توعوي بجامعة القناة

عقدت جامعة قناة السويس برنامجا تدريبيا مكثفا للتعريف بـ"أساليب التعامل مع ذوي الهمم وتوفير الرعاية والتأهيل لهم"، على مدى يومين، وبالتعاون مع مديرية التربية والتعليم بالإسماعيلية، وطلاب وطالبات المدارس.

وعلى ضوء البرنامج - صرح الدكتور ناصر مندور رئيس جامعة قناة السويس أن الجامعة تتوجه للمجتمع وتتناول تحدياته، وقضاياه بالتحليل والبحث والدراسة، وتقديم الحلول العلمية.

كما أنها بالتعاون مع مؤسسات المجتمع المدني- تشارك بفاعلية في المبادرات الرئاسية والقومية الكبرى وأهمها "قادرون باختلاف"؛ لدعم ذوي الهمم وتمكينهم، ودمجهم بالمجتمع.

وتابع مندور- أنه من هذا المنطلق- فجامعة القناة تحرص على نشر الوعي وتثقيف أفراد المجتمع والمتعاملين مع ذوي الهمم بأساليب التعامل المناسبة معهم، وكيفية توفير الرعاية والتأهيل لهم، ومساعدة ذويهم على ذلك، من أجل حياة أفضل لفئة مهمة ومؤثرة من فئات المجتمع وهم أصحاب الهمم.

هذا وقامت بالتدريب خلال البرنامج التدريبي الدكتورة هالة رمضان أستاذ ورئيس قسم التربية الخاصة بكلية التربية، حيث تطرقت إلى أنواع الإعاقات السمعية، البصرية، واضطرابات التوحد.

وصنفت الإعاقة السمعية إلى ضعف سمعي بسيط، ومتوسط، وحاد.

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