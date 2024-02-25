معارض "أهلًا رمضان" فى الإسماعيلية ترفع شعار "شجّع المنتج المصرى"

أعلن أكرم الشافعي، رئيس الغرفة التجارية في محافظة الإسماعيلية، عن حرص معارض “أهلًا رمضان 2024” بالمحافظة على طرح المنتج المصري والذي ينافس بجودة مميزة وسعر أقل.

وأكد أكرم الشافعي أهمية دعم المنتج المصري من خلال الإقبال على شراء المنتجات المصرية، وتنظيم حملات توعية لدعم شراء المنتجات المحلية.

من جانبها، أكدت آمال محمود، عضو مجلس إدارة تجارية الإسماعيلية ورئيس المجلس الاقتصادي لسيدات الأعمال بالغرفة، أن معرض أهلا رمضان يتيح فرصة أمام السيدات لعرض منتجاتهن.

وأشارت إلى أن اختيار شعار "شجّع منتج بلدك" لتشجيع المنتج المصري والحرف اليدوية والمهارات هدفه الوصول بمنتجات تلك السيدات للتنافسية والعالمية.

وأضافت أنه حسب توجيهات رئيس تجارية الإسماعيلية، فإن المجلس الاقتصادي لسيدات الأعمال يعمل على دراسة المنتجات والحرف اليدوية التى تنتجها السيدات وخلق شبكة من السيدات والنزول بهن في المعارض وتقديم كل أوجه العمل لهن، وتقديم الأفكار الجديدة لهن وطرق التسويق المبتكرة.

وحرصت العارضات على عرض أعمالها من الخوص والتى تفننت فى استغلالها فى إنتاج العديد من المشغولات اليدوية.