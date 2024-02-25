الأحد 25 فبراير 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

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طلاب جامعة قناة السويس في لقاء مفتوح مع الدكتور فاروق الباز.. 27 فبراير

جامعة قناة السويس
جامعة قناة السويس

يستضيف المركز الجامعي للتطوير المهني بجامعة قناة السويس، الدكتور فاروق الباز عالم الفضاء المصري، ومدير مركز الاستشعار عن بعد في جامعة بوسطن بالولايات المتحدة الأمريكية، في ندوة أون لاين يوم الثلاثاء المقبل  الموافق 27 فبراير 2024 في تمام الساعة السادسة مساء.

يأتي ذلك تحت رعاية الدكتور ناصر مندور رئيس جامعة قناة السويس، وبإشراف عام الدكتور عبد النعيم نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، بإشراف تنفيذي الدكتور محمد عبدالجواد إمام مدير المركز الجامعي للتطوير المهني.

ويتم خلال الندوة فتح باب الحوار والمناقشة بين العالم الجليل وطلاب  وباحثي جامعة قناة السويس، 
يقوم خلالها الدكتور فاروق الباز بالرد على أسئلتهم، وتقديم المعلومات العلمية القيمة، والنصائح والخطوات التي قد تساعد الشباب على التميز والتخطيط لمستقبلهم ومسارهم المهني.

يأتي اللقاء في إطار حرص جامعة قناة السويس على استضافة العلماء والخبراء، لتبادل الخبرات ولنقل المعرفة للطلاب في مختلف المجالات، مما يساعدهم في التعرف على التجارب الناجحة للشخصيات المؤثرة للاقتداء بهم، وتغيير طرق تفكير الطلاب بالنقاش المفتوح والمباشر مع شخصيات ذات تجارب مؤثرة وملهمة للشباب.

 

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