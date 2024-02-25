تطوير شامل تنتهجه المبادرة الرئاسية حياة كريمة لإحداث تنمية شاملة للمواطنين البسطاء في قرى ونجوع برج العرب بالإسكندرية، ليكون التطوير عمراني واجتماعي، وذلك للارتقاء بالسكان وتوفير لهم حياة كريمة تليق بهم.



مستفيد حياة كريمة: المبادرة الرئاسية لن تتركنا يوما

ومن جانبه، قال أسامة أحمد، أحد مستفيدي المبادرة الرئاسية حياة كريمة إن المبادرة منذ ان بدأت خطة تنفيذ المشروعات التطويرية لن تتركنا يوما واحدا في كافة المناسبات والظروف لتحدث نهضة غير مسبوقة في كافة المجالات الخدمية والتوعوية.

تابع مستفيد المبادرة الرئاسية، أن هناك جهود تبذل للمره الاولى في قرى ونجوع برج العرب لنهضة حياتنا الخاصة بتنفيذ القوافل الطبية والندوات التثقيفية وهذا اضافة للانشطة التي تنفذ للاطفال في مراكز الشباب والمدارس معلقة "المبادرة لن تتركنا يوما".

وأشاد بأن حياة كريمة غيرت حياتنا البدائية الماضية الى التطوير الحضاري بأحدث الطرق المنفذه، لتعوضنا عن معاناتنا لسنوات من غياب ابسط الخدمات التي تمنحنا حقوقنا في عيش الحياة الكريمة