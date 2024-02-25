الأحد 25 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

مستفيد "حياة كريمة": المبادرة الرئاسية لن تتركنا يوما

حياة كريمة
حياة كريمة

تطوير شامل تنتهجه المبادرة الرئاسية حياة كريمة لإحداث تنمية شاملة للمواطنين البسطاء في قرى ونجوع برج العرب بالإسكندرية، ليكون التطوير عمراني واجتماعي، وذلك للارتقاء بالسكان وتوفير لهم حياة كريمة تليق بهم.
 

مستفيد حياة كريمة: المبادرة الرئاسية لن تتركنا يوما

ومن جانبه، قال أسامة أحمد، أحد مستفيدي المبادرة الرئاسية حياة كريمة إن المبادرة منذ ان بدأت خطة تنفيذ المشروعات التطويرية لن تتركنا يوما واحدا في كافة المناسبات والظروف لتحدث نهضة غير مسبوقة في كافة المجالات الخدمية والتوعوية.

تابع مستفيد المبادرة الرئاسية، أن هناك جهود تبذل للمره الاولى في قرى ونجوع برج العرب لنهضة حياتنا الخاصة بتنفيذ القوافل الطبية والندوات التثقيفية وهذا اضافة للانشطة التي تنفذ للاطفال في مراكز الشباب والمدارس معلقة "المبادرة لن تتركنا يوما".

وأشاد بأن حياة كريمة غيرت حياتنا  البدائية الماضية الى التطوير الحضاري بأحدث الطرق المنفذه، لتعوضنا عن معاناتنا لسنوات من غياب ابسط الخدمات التي تمنحنا حقوقنا في عيش الحياة الكريمة

txt

ضمن حياة كريمة.. بدء التشغيل التجريبي لخدمة الشهر العقاري بمجمع خدمات فارس بأسوان

 

 

 

المبادرة الرئاسية حياة كريمه مستفيدي المبادرة الرئاسية الإسكندرية مستفيدو حياة كريمة

الأكثر قراءة

محمد الباز يكتب: رد الشبهات عن مشروع تطوير رأس الحكمة

عاجل.. منصف سليمان: إصدار قانون الأحوال الشخصية للأقباط يونيو المقبل (حوار)

بشائر الخير.. "المركزى" يخاطب البنوك لحصر مستندات تحصيل بضائع الموانئ

سعر الذهب اليوم يواصل الانخفاض في السوق المحلي.. وهذا سعر عيار 21

كم شعبان اليوم 2024| النهاردة كام شعبان 2024 في ورقة نتيجة اليوم

سعر الذهب اليوم الأحد 25-2-2024 بالجنيه المصرى والدولار 

ﻣﻘﺎﻻﺕ

سيد الابنودى

كيف تدعم هيئة الثروة المعدنية مشروع رأس الحكمة؟

محمود خليل

«العريشى».. و«العروسى»

ماجد حبته

أنت تسأل.. وكيمت تجيب

لواء.حمدى البطران

المثقف السلبى

جلال حمام

المرافعة التى كشفت عورات إسرائيل

إسراء شوقي

التنشئة الصحيحة.. «المتحدة» تستثمر فى مستقبل الوطن

حسين دعسة

اجتماعات باريس.. 5 حلقات تلقى التحية: Bonjour

د.أحمد الخميسى

ذكرى العزيز علاء الديب

صور

جولة للفنان محمود عامر مع زوجته داخل شوارع الغردقة

تشييع جثمان الشاعر مجدى نجيب إلى مثواه الأخير

إلى اللقاء.. وداعًا معرض الكتاب 2024

محطة تل أبيب

المزيد

مفاوضات باريس.. هل خففت حماس من مطالبها لإتمام الهدنة؟ هل الاتفاق قريب؟

رسالة سرية من وزير الدفاع لنتنياهو تثير الغضب بشأن التجنيد.. ماذا يحدث؟

أسرار خطة نتنياهو لمستقبل غزة.. غموض وخوف من مصيره المحتوم