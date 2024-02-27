الثلاثاء 27 فبراير 2024
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مصر

"التعليم" تعلن الفائزين فى المسابقة القومية "الطالب/ الطالبة" المثالى

جانب من الحدث
جانب من الحدث

نظمت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى مسابقة "الطالب المثالي" التي ينفذها الاتحاد العام لطلاب مدارس الجمهورية تحت شعار "الاتحادات الطلابية والذكاء الاصطناعى" للمرحلتين الإعدادية والثانوية للعام الدراسى ٢٠٢٣ / ٢٠٢٤.

وأكد أحمد موسى رمضان الرائد العام لاتحاد طلاب المدارس أن هذه المسابقة تأتى حرصا من الوزارة على بناء الشخصية الوطنية لدى أبناء الجمهورية، وتحقيقا لأهدافها التنموية وتطويرا لمهارات الطالب الشخصية وتعزيزا للثقة بالنفس، لتكون فرصة قيمة للنمو الشخصي والتعلم بين الطلاب، وحثهم على التفوق الدراسي.

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وأضاف موسى أن مسابقة الطالب المثالى تهدف إلى تكريم الطلاب المتميزين والملهمين الذين يتميزون بالأداء الأكاديمي المتميز والسلوك الحسن، والمساهمة الإيجابية في المجتمع، فهم يعكسون القيم والمثل الحسنة التي تسعى الوزارة لتعزيزها في البيئة التعليمية، وإشباع احتياجات الطالب المعرفية والإبداعية، وإذكاء روح المنافسة بين الطلاب.

وأشار موسى إلى أنه تم تقييم الطلاب المشاركين من قبل لجنة تحكيم متخصصة بناء على معايير محددة، مثل حسن السلوك والمظهر العام، وتقديم بحث في إطار الموضوع المحوري، وفهم وتطبيق أهداف ومبادئ الاتحادات، والثقافة والمعلومات العامة، واشتراكه في الأنشطة التربوية بالمدرسة وخارجها، وحصوله على شهادات تقدير لتفوقه دراسيا وشهادات تميز في المواهب والمهارات، ومدى تأثيره الإيجابي داخل المجتمع المدرسي والمحلي.

وتضمنت نتيجة الفائزين من المرحلة الإعدادية بنين، فوز تونى نبيل منشى بمدرسة فاضل سالم باشا الرسمية لغات بمديرية السويس بالمركز الأول، وفوز محمد أحمد رجب صالح من مدرسة النهضة الخاصة بمديرية المنيا بالمركز الثانى، كما فاز يوسف إسلام محمود من مدرسة منير الجمال الرسمية لغات بمديرية الإسكندرية بالمركز الثالث، ومحمد سامح يونس من مدرسة عبدالرحمن بن عوف الرسمية لغات بمديرية الغربية بالمركز الرابع، ورحيم سليمان حمدى من مدرسة توشكى شرق الإعدادية مديرية أسوان بالمركز الخامس.

وبالنسبة المرحلة الإعدادية بنات، فقد فازت حبيبة هشام محمد حتاتة من مدرسة المنزلة للتعليم الأساسي بمديرية الدقهلية بالمركز الأول، وملك عيد حسن من مدرسة الشهيد أحمد عبدالباقى بمديرية أسيوط بالمركز الثانى، وسمية شريف شديد سليمان بمدرسة صلاح خطاب الرسمية لغات بمديرية المنوفية بالمركز الثالث، ومريم يس السعيد إسماعيل من مدرسة طيبة الخاصة بمديرية البحيرة بالمركز الرابع، وحنين عبدالحميد من مدرسة معاذ بن جبل الإعدادية بنات بمديرية مطروح بالمركز الخامس.

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أما بالنسبة للمرحلة الثانوية بنين فقد فاز بالمركز الأول على محمد على حبيب بمدرسة الشهيد أحمد محروس الثانوية بنين بمديرية القليوبية، وأحمد هيثم صبرى من مدرسة نور المعارف ث.م بمديرية دمياط بالمركز الثانى، وعلى أسامة على السيد من مدرسة أبوسلطان الثانوية بمديرية الاسماعيلية بالمركز الثالث، وعلى إسلام على الخولى من مدرسة مصطفى لطفى سلامة بمديرية المنوفية بالمركز الرابع، وعادل محمد عادل من مدرسة أحمد لطفى السيد بمديرية الدقهلية بالمركز الخامس.

وبالنسبة للمرحلة الثانوية بنات، فقد فازت ريم عماد فاروق من مدرسة الشهيد محمد وحيد حبشى بمديرية المنيا بالمركز الأول، ونيرة إسلام السيد عبدالنبى من مدرسة الشهيدة شادية سلامة بمديرية السويس بالمركز الثانى، وهايدى نبيل ذكى من مدرسة هشام بركات ث.ب بمديرية كفر الشيخ بالمركز الثالث، وبسملة محمود السيد أحمد من مدرسة سفاجا الرسمية لغات بمديرية البحر الأحمر بالمركز الرابع، وشيماء محمد سعد أحمد من مدرسة نصر الفندقية بمديرية أسوان بالمركز الخامس.

وأضاف موسى أنه تم تكريم جميع المشاركين بالتصفية النهائية بالمسابقة، وسيتم تكريم الطلاب الفائزين بالمراكز الخمسة الأولى للمرحلتين الإعدادية والثانوية على مستوى الجمهورية بحوافز مالية.

اتحاد طلاب المدارس الطالب المثالي مهارات الطالب الشخصية التفوق الدراسي الاتحادات الطلابية والذكاء الاصطناعي

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