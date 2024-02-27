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مصر

ندب الدكتور عيد عبدالواحد لشغل وظيفة رئيس الجهاز التنفيذي لمحو الأمية

الدكتور رضا حجازي
الدكتور رضا حجازي

أصدر الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني القرار الوزاري رقم (٤٥) بتاريخ ٢٧ فبراير ٢٠٢٤ بندب الدكتور عيد عبدالواحد على درويش - عميد كلية التربية والمشرف على كلية التربية للطفولة المبكرة بجامعة المنيا - لشغل وظيفة رئيس الجهاز التنفيذي للهيئة العامة لمحو الأمية وتعليم الكبار، ندبًا كليًا، لمدة عام، أو لحين شغلها عن طريق التعيين، أيهما أقرب.

ونص القرار الوزاري على أن يعمل بهذا القرار، وعلى جميع الجهات المعنية كل فيما يخصها تنفيذه، ويُلغى القرار الوزاري رقم ۲۸۲ لسنة ٢٠٢٣.

تعليم الكبار للهيئة العامة لمحو الأمية الدكتور رضا حجازي زير التربية والتعليم عميد كلية التربية والمشرف على كلية التربية محو الأمية وتعليم الكبار

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