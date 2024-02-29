الخميس 29 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مصر

موعد إعلان جدول امتحانات الثانوية العامة 2024

الثانوية العامة
الثانوية العامة

كشفت مصادر داخل ديوان عام وزارة التربية والتعليم أن الوزارة تستعد لإعلان جدول اختبارات الثانوية العامة 2024، خلال الأيام المقبلة.

وأشارت المصادر إلى أن هناك اجتماعات موسعة للجنة المشكلة لوضع جدول امتحانات الثانوية العامة؛ لتجهيز وضع الجداول للشعب الثلاثة، بما يتناسب مع صعوبة المواد.

ولفتت إلى أن اللجنة تراعي توزيع المواد فى المدة المحددة فيها وضع الجدول الامتحاني، مع مراعاة فروق صعوبة المواد بين الشعب الثلاثة المختلفة.

وزير التعليم يناقش مع نظيره السعودي آليات مستقبل التعليم

 

وكان قد وجّه الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، عدة تعليمات للجنة المسئولة عن وضع جداول امتحانات شهادة الثانوية العامة للعام الدراسي 2023/ 2024.

وجاءت التعليمات كالتالي: 

- مراعاة الفترات الزمنية بين الامتحانات في جميع الشعب المختلفة؛ حتى يتاح للطلاب الفرصة المناسبة للمراجعة.

- إجراء امتحانات المواد غير المضافة للمجموع قبل عيد الأضحى المبارك.

- تبدأ المواد غير المضافة للمجموع يوم الإثنين الموافق ١٠-٦-٢٠٢٤

- يتاح للطلاب فرصة إجراء المراجعات اللازمة قبل بدء امتحانات المواد المضافة للمجموع المقرر انطلاقها يوم السبت الموافق ٢٢ / ٦ / ٢٠٢٤.

  • مناقشة اتحاد طلاب مصر جدول امتحانات شهادة الثانوية العامة قبيل الإعلان عن الجدول.

- الإعلان عن جدول الامتحانات قريبًا للطلاب.

txt

"التعليم" تعلن الفائزين فى المسابقة القومية "الطالب/ الطالبة" المثالى

وحددت وزارة التربية والتعليم الأوراق والرسوم المطلوبة لامتحانات الثانوية العامة 2024، وهي تقديم الاستمارة الإلكترونية لامتحانات الثانوية العامة بكل مشتملاتها، تقديم أصل شهادة ميلاد الطالب كمبيوتر، تقديم صورة بطاقة الرقم القومي للطالب، تقديم 3 صور حديثة للطالب مقاس 6×4 على أن تكون مطابقة للصورة الموجودة بالاستمارة الإلكترونية، ويدون عليها اسم الطالب كاملًا أسفل الصورة وخلفها وتختم بخاتم الشعار، تقديم إيصال سداد رسوم دخول الامتحان وقدره 200 جنيه، بالإضافة إلى 10 جنيهات رسمًا إضافيًا للطلاب المتقدمين للامتحان للمرة الأولى أو الثانية، ويجب أن يوقع الطالب وولي أمره على الإقرار المرفق بمشتملات الاستمارة بعدم حيازة المحمول أو أي أجهزة إلكترونية أخرى داخل اللجنة.

وتعتمد المدارس الاستمارات الإلكترونية ومشتملاتها، كما يجب أن يسدد الطالب مبلغ 20 جنيهًا نظير استخراج بيان رسوب للطالب الراسب، وتعمل المدرسة على سداد المبلغ من خلال حوالة بريدية مجمعة لجميع الطلاب الراسبين.

اختبارات الثانوية العامة وزارة التربية والتعليم المواد غير المضافة للمجموع الشعب الثلاثه المختلفة جداول امتحانات شهادة الثانوية العامة الاستمارات الإلكترونية

مواد متعلقة

وزير التعليم يناقش مع نظيره السعودي آليات مستقبل التعليم

احذروا الغياب.. المديريات التعليمية: استمرار تقييمات فبراير لصفوف النقل

وزير التعليم إلى السعودية للمشاركة فى مؤتمر "مبادرة القدرات البشرية" بالرياض

تخصيص 5% للطلاب ذوي الإعاقة البسيطة «فوق الكثافة» بالمدارس الخاصة والدولية

ندب الدكتور عيد عبدالواحد لشغل وظيفة رئيس الجهاز التنفيذى لمحو الأمية

"التعليم" تعلن تطبيق لائحة التقييم لبرامج التعليم الفنى القائمة على منهجية الجدارات

جدول امتحانات الثانوية العامة 2024 وأخر موعد لتسجيل الاستمارة

"التعليم" تعلن الفائزين فى المسابقة القومية "الطالب/ الطالبة" المثالى

الأكثر قراءة

عاجل|الاحتلال يغتال أكثر من 150 فلسطينيًا فى انتظار "لقمة العيش" بشارع الرشيد

مفاجأة فى تحقيقات قضية "فتاة الشروق" حبيبة الشماع

هصورك فيديو وأنا بدبحك.. التحقيقات تفجر مفاجآت فى مقتل طالب الدقهلية

هتك عرض 99 سيدة.. الإعدام شنقًا لطبيب روض الفرج

أيام قليلة ويخرج للنور.. تفاصيل قانون التصالح الجديد 2024

"حماس": مجزرة شارع الرشيد غير مسبوقة.. وبايدن متواطئ مع الاحتلال

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

الملكة رانيا العبدالله فى قمة الويب بالدوحة: لم تخدم المعايير المبهمة الفلسطينيين يومًا

بسنت حسن

عراق التاريخ

جلال حمام

القضاء على أونروا.. حتمية إسرائيلية

محمد العسيري

فى لحظة الدنيا تتغير

وائل لطفي

رسائل التفاؤل

ماجد حبته

.. ومجمع صناعى إيطالى

مدحت بشاى

"الأمية".. يا أمتى الناهضة

عبد الرحيم طايع

شخصيات إبراهيم داود

صور

جولة للفنان محمود عامر مع زوجته داخل شوارع الغردقة

تشييع جثمان الشاعر مجدى نجيب إلى مثواه الأخير

إلى اللقاء.. وداعًا معرض الكتاب 2024

محطة تل أبيب

المزيد

ارتفاع عدد شهداء مجزرة شارع الرشيد فى غزة إلى 70

نيوزيلندا تعلن فرض عقوبات على مُستعمرين لتورطهم بهجمات فى الضفة الغربية

فى اليوم 146 للعدوان.. الاحتلال يستهدف مواطنين ينتظرون وصول مساعدات غرب غزة