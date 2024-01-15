الإثنين 15 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

أم لذوي القدرات الخاصة: الدولة نجحت في تغيير الواقع لأبنائنا

أم لذوي القدرات الخاصة
أم لذوي القدرات الخاصة

قالت أمل أحمد، والدة أحد الأطفال من ذوي القدرات الخاصة، إن الدولة المصرية نجحت في تغيير الواقع والمستقبل بالنسبة لأطفالنا من “قادرون باختلاف” وجعلت لهم مكانة مجتمعية تختلف تماما عن معاناة الماضي.

وأضافت الأم، أنه تم رفع الوعي المجتمعي بأن أبناءنا من ذوي القدرات الخاصة هم أبناء الدولة المصرية ولهم حقوق أبسطها أن يتم احتوائهم مجتمعيا ودمجهم في مختلف الأنشطة لما يتمتعون به من مهارات عديدة تحتاج فقط لبروزتها وتسليط الضوء عليها.

وتابعت الأم، أن هناك مكتسبات حصل عليها أبناءنا من ذوي القدرات الخاصة في التعاملات مع الجهات الحكومية والامتيازات التي حصلنا عليها بدءا من كارت الخدمات وغيره.

وأشادت بجهود الدولة المصرية في تخصيص برامج واحتفالات وفعاليات يتم احتواء فيها أبناءنا لتنمية مهاراتهم والاستفادة منها بتشجيعهم على الاستمرار لتشريف مصر بلدنا في مختلف المحافل الدولية والمحلية.

واستكملت، أن هذا الاهتمام له أثر إيجابي ملموس أولا على الحالة النفسية لأبناءنا ثانيا على المستوى المهاري في مختلف المجالات الرياضية والفنية والتي أصبح لهم مكانة خاصة يستحقونها.

ذوى القدرات الخاصة الدولة المصرية الوعي المجتمعي القدرات الخاصة ذوى القدرات

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