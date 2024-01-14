الأحد 14 يناير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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تحقيقات ومتابعات

لليوم الخامس.. أين اختفى "غريق لوران" في بحر الإسكندرية؟

جريدة الدستور

لليوم الخامس ما زالت جهود البحث متواصلة للعثور على جثمان غريق لوران والذي ابتلعه البحر دون أي بصيص أمل حتى الآن فمع أي تيار ذهب غريق لوران.

 

وتواصل فرق الإنقاذ النهري، برفقة الغطاسين المتطوعين محاولات البحث عن غريق لوران ولكن حال البحر بينهم وبين جثمان الغريق.

 

وقال كابتن إيهاب المالحي قائد الغطاسين المتطوعين، إن اليوم هو الخامس في محاولاتنا لانتشال جثمان يوسف غريق لوران منذ البلاغ المسجل يوم الثلاثاء الماضي، ولكن كل المحاولات  لم تنجح.

 

وتابع المالحي، لـ"الدستور"، أن البحر ما زال عالي الأمواج وتياراته سريعة وهذا يشوش الرؤية أسفل سطح البحر كما أنه يشكل خطورة على حياة الغطاسين المنقذين خاصة أنه مع وضع البحر العالي لا نتمكن من النزول بمعدات وتانكات السباحة لخطورتها مع الأمواج المرتفعة، ولكن مهما كانت الظروف البحرية سيئة سنبذل كل ما هو ممكن للعثور عن جثمان الغريق.


وواصل: “أننا نأمل أن يطفو جثمان الغريق على سطح المياه، أو نستغل هدوء الأمواج لتمكنا من البحث بين الصخور في منطقة الجونة القريبة من حافة البحر أملا أن يكون الجثمان عالق بين الفراغات بين الصخور”.


يذكر أن شاب يدعى يوسف علي، 18عاما لقي حتفه غرقا مساء الثلاثاء الماضي، بسبب وقوفه على أحد صخور البحر برفقة أصدقاءه للتصوير قبل نزولهم للسباحة.

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