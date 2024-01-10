الأربعاء 10 يناير 2024
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تحقيقات ومتابعات

أول ضحايا الشتاء.. غرق شاب في منطقة لوران وجاري البحث

الشاب الغارق
الشاب الغارق

مازالت فرق الإنقاذ النهري برفقه الغطاسين المتطوعين البحث عن جثمان أول ضحايا الشتاء الذي فقد حياته غرقا مساء الأمس في منطقة لوران بالإسكندرية بسبب ارتفاع موج البحر، ومازال البحث جارٍ عن الجثمان الغارق.

قال كابتن إيهاب المالحي، قائد فريق الغواصين المتطوعين لـ"الدستور" إن شاب يدعى يوسف علي، 18 عاما فقد حياته غرقا فجر اليوم بسبب وقوفه على أحد صخور البحر برفقة أصدقاءه للتصوير، قبل خلع ملابسه وتركها على الشاطىء والنزول لمياه البحر للسباحة ليلا بإرادته.

تابع كابتن المالحي، أن حادث الغرق حدث مساء الأمس ليلا ولكن حتى الآن مازال يتواجد 7 من الغطاسين المتطوعين برفقه فرق البحث للإنقاذ النهري لمحاولات البحث عن الجثمان الغارق المفقود.

وأكمل كابتن المالحي، أن حالة البحر غير مستقرة وأمواجه مرتفعة وهذا مايصعب مهمة البحث عن الجثمان الغارق، ونواصل البحث بين الصخور أولا أملا أن يكون عالقا بين إحداهما قبل النزول لمياه البحر لمواصلة جهود البحث.

فيما حذرت هيئة الأرصاد الجوية من حالة الطقس اليوم والذي يشهد نشاط رياح، اضطراب في حركة الملاحة البحرية على البحر المتوسط، تتبعه أمطار متفاوتة الشدة على شمال البلاد، بعد تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة.

لتشهد الأحوال الجوية نشاطا في حركة الرياح مصحوبا بانخفاض درجات الحرارة وارتفاع الموج يتجاوز 3 أمتار.
 

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