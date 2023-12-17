التحقيق فى غرق شاب بمصر القديمة

تجري النيابة العامة بالقاهرة تحقيقات موسعة في واقعة غرق شاب في مياه نهر النيل بمنطقة مصر القديمة في القاهرة.

كانت قوات الإنقاذ النهري قد تمكنت من انتشال جثة شاب، اليوم الأحد، بعدما غرق في مياه نهر النيل بمنطقة مصر القديمة في القاهرة.

تلقت غرفة عمليات شرطة النجدة بالقاهرة بلاغا يفيد بالعثور على جثة شاب غرق في مياه نهر النيل بمنطقة مصر القديمة في القاهرة، وعلى الفور انتقلت قوات الإنقاذ النهري إلى محل الواقعة.

وبالفحص تبين غرق شاب في مياه نهر النيل بمنطقة مصر القديمة في القاهرة يدعى "أنور. ع" ولا توجد به إصابات ظاهرية.

وتمكنت قوات الإنقاذ النهري من انتشال جثة الشاب وتم نقلها إلى المستشفي وتولت النيابة التحقيق.