الأحد 17 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

التحقيق فى مصرع شاب غرق فى "نيل الوراق"

غرق
غرق

باشرت نيابة شمال الجيزة، التحقيق في غرق شاب  بنهر النيل في الوراق، وتبين أنه بكامل ملابسه.

وكشفت التحقيقات أن الشاب غرق إثر اسفكسيا الغرق، وتبين بعدم وجود شبهة جنائية في الواقعة.

وتمكن رجال الإنقاذ النهري من انتشال جثة الشاب، وإيداعه بثلاجة المستشفى،للتصريح بالدفن.

تلقت مديرية أمن الجيزة بلاغًا يفيد غرق أحد الأشخاص فى نهر النيل في الوراق، انتقل رجال المباحث لمحل الواقعة لإجراء التحريات، وتبين أن شابًا تم تحديد هويته، تعرض للغرق، وتم الاستعانة برجال الإنقاذ النهرى لانتشال الجثة.

حرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة المختصة التحقيق.

نيابة شمال الجيزة غرق شاب بنهر النيل الوراق اسفكسيا الغرق رجال الإنقاذ النهري

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