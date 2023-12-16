الأحد 17 ديسمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

طلب التحريات فى حريق مصنع ملابس بمنشية ناصر.. والنيابة تستكمل التحقيق

حريق مصنع ملابس بمنشية
حريق مصنع ملابس بمنشية ناصر

تستكمل جهات التحقيق بالنيابة العامة، إجراءاتها في حريق مصنع ملابس بمنشية ناصر، واستعجلت النيابة التحريات حول الواقعة.

طلب التحريات في حريق مصنع ملابس بمنشية ناصر

كانت النيران قد التهمت 3 طوابق بمصنع ملابس مكون من 7 طوابق، بشارع أبو أمين بمحطة المزلقان بمنطقة منشية ناصر بمحافظة القاهرة، دون وقوع إصابات أو خسائر في الأرواح.

ونجحت قوات الحماية المدينة في السيطرة على الحريق الذي نشب داحل مصنع ملابس مكون من 7 طوابق بشارع أبو أمين بمحطة المزلقان بمنطقة منشية ناصر التابعة لمحافظة القاهرة، فيما كشفت المعاينة الأولية أن الحريق التهم الطوابق الخامس والسادس والسابع.

وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة التي باشرت التحقيق.

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