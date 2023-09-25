إصابة 8 فى حريق هائل داخل مصنع ملابس بالعبور

شهدت مدينة العبور بمحافظة القليوبية، نشوب حريق هائل داخل مصنع لصباغة الملابس بالمنطقة الصناعية الأولى، حيث تتم الآن أعمال السيطرة على الحريق ومنع امتداده للمناطق المجاورة، حيث أسفر الحريق حتى الآن عن إصابة 8 أشخاص بحالات اختناق، وجار التعامل مع الحالات فورًا من قبل الإسعاف.



وتكثف قوات الحماية المدنية بالقليوبية، من جهودها للسيطرة على الحريق حيث جرى الدفع بـ11 سيارات إطفاء و9 سيارات إسعاف، وجار أعمال السيطرة على الحريق.

تلقت مديرية أمن القليوبية، إخطارًا من العميد هيثم شحاتة، مدير الحماية المدنية بالقليوبية، بورود بلاغ من عمليات النجدة بنشوب حريق هائل بمصنع صباغة ملابس بالمنطقة الصناعية الأولى بمدينة العبور.

وعلى الفور جرى إخطار الحماية المدنية، والتي انطلقت على الفور لموقع الحريق، وجرى الدفع بسيارات الإطفاء لموقع الحريق، وجار أعمال السيطرة على الحريق، ومن بعدها أعمال التبريد، كما جرى الدفع بـ11 سيارة إطفاء لموقع الحريق لسرعة التعامل مع الحريق.

وتبين من المعاينة الأولية أن المصنع مقام على 1500 متر ومكون من 4 طوابق والحريق اندلع في آخر دورين بالمبنى.

تحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.