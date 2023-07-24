الإثنين 24 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

إصابة 6 فى حريق مصنع أخشاب بالعبور

حريق مصنع
حريق مصنع

أصيب 6 أشخاص باختناقات إثر اندلاع حريق هائل داخل مصنع لتصنيع الموبيليا والأخشاب بمدينة العبور بمحافظة القليوبية، فيما تحاول قوات الحماية المدنية السيطرة على الحريق وإخماد النيران قبل امتدادها إلى المناطق المجاورة، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال تلك الواقعة.

تلقت الأجهزة الأمنية بالقليوبية إخطارًا من شرطة النجدة يفيد بورود بلاغ بنشوب حريق هائل وتصاعد كثيف للدخان داخل مصنع موبيليا وأخشاب بمدينة العبور.

وانتقلت قوة أمنية من المباحث الجنائية وسيارات الإسعاف وقوات الحماية المدنية إلى محل الواقعة، وتبين من التحريات والمعاينة الأولية إصابة 6 أشخاص باختناقات، نتيجة اندلاع حريق هائل داخل مصنع موبيليا وأخشاب بمدينة العبور، وتحاول قوات الإطفاء السيطرة على ألسنة اللهب قبل امتدادها إلى المناطق المجاورة.

وتبين من المعاينة الأولية أن النيران أتت على محتويات كبيرة داخل المصنع، ويجري إخماد النيران وتقديم الرعاية الصحية والإسعافات الأولية للمصابين، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال تلك الواقعة.

من ناحية أخرى، انتقل اللواء عبدالحميد الهجان، محافظ القليوبية، إلى محل الواقعة لتفقد موقع الحريق، للوقوف على أسباب وملابسات الواقعة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتوفير كل الدعم.

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