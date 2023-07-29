السبت 29 يوليو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

"عمال مصر" ينظم ملتقى توظيفيًا لـ 2500 شاب بالقليوبية

حياة كريمة
حياة كريمة

نظم الاتحاد المحلي لعمال القليوبية، بالتنسيق مع مديرية العمل بالمحافظة والمؤسسة الاجتماعية العمالية كبري ملتقيات التوظيف الخاصة بتشغيل الشباب والحد من البطالة وتوفير مستقبل آمن وحياة كريمة لشباب مصر، يأتى ذلك  تحت رعاية الاتحاد العام لنقابات عمال مصر برئاسة محمد جبران رئيس الاتحاد ورئيس النقابة العامة للبترول.

جاء ذلك بحضور اللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية، وعبدالمنعم الجمل نائب رئيس اتحاد عمال مصر ورئيس مجلس إدارة المؤسسة الاجتماعية العمالية، وعبدالرحمن عبدالغني رئيس اتحاد عمال القليوبية والنائبة سولاف درويش، عضو مجلس النواب ووكيل لجنة القوى العاملة، وعباس صابر، الأمين العام لاتحاد عمال القليوبية، وإيمان شحاتة وكيل وزارة العمل بالقليوبية. 

كما شارك بالحضور العديد من المسئولين التنفيذيين بالمحافظة، وممثلين من وزارة التنمية المحلية وأعضاء مجلس النواب، ومنهم النائب مجاهد نصار والنائب أشرف أمين، وممثلين من الأزهر الكنيسة والأحزاب السياسية ورؤساء النقابات العامة ورؤساء اللجان النقاببة المختلفة. 

وشارك في الملتقى عدد ١٠٠ شركة في مختلف المجالات لتوفير أكثر من ٢٥٠٠ فرصة عمال لشباب وفتيات محافظة القليوبية.

الإتحاد المحلي لعمال القليوبية المؤسسة الاجتماعية العمالية البطالة حياة كريمه

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