الأربعاء 03 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

أقوال شهود العيان في غرق شاب في مياه النيل بحلوان

غرق شاب
غرق شاب

استمعت نيابة حلوان الجزئية، لأقوال شهود العيان في غرق شاب في مياه النيل للتخلص من حياته، والذين أكدوا أنه لا شبهة جنائية وأنهم شاهدوا المجني عليه يقفز في المياه.

وقال الشهود إنهم خلال تواجدهم بالصدفة في محيط كورنيش النيل شاهدوا شاب يقترب من سور النيل وسارع فجأة وقفز في المياه ولم يتمكنوا من إنقاذه لسرعة تنفيذه الأمر وبمجرد سقوطه في المياه غرق ولم يستطيع السباحة وعقب ذلك اختفى من أمامهم.

تلقت غرفة عمليات الانقاذ النهري إشارة من النجدة، مفادها غرق شاب في مياه النيل بكورنيش حلوان، انتقلت الأجهزة الأمنية بالواقعة، وبالفحص تبين غرق شاب يدعى أحمد ثروت، ومقيم بمدينة حلوان.

تمكنت قوات الإنقاذ النهري من انتشال جثة الضحية. وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وتباشر النيابة التحقيقات.

نيابة حلوان الجزئية غرق مياه النيل شبهة جنائية الإنقاذ النهري النجدة غرفة عمليات الانقاذ النهري

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