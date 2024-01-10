تحت الأمطار.. استمرار البحث عن "غريق لوران" بالإسكندرية (صور)

مع التقلبات الجوية التي تشهدها محافظة الإسكندرية منذ صباح اليوم نتيجة ظواهر نوة الفيضة الكبرى، تستمر محاولات البحث عن جثمان غريق منطقة لوران الذي لقي حتفه غرقا مساء أمس الثلاثاء.

وتواجدت الدستور في موقع الحادث حيث تستمر فرق الإنقاذ النهري برفقة الغطاسين المتطوعين، في البحث عن الجثمان الغارق وسط حزن وبكاء أقارب وأصحاب الفقيد الغارق.

حيث لقى شاب يدعى يوسف علي، 18عاما حتفه غرقا فجر اليوم بسبب وقوفه على أحد صخور البحر برفقة أصدقاءه للتصوير قبل نزولهم للسباحة.

وقال أحد أصدقاءه، إنه بعد إنهاء تجمع لهم قرر الفقيد الغارق أن يصطحب مجموعة من أصدقاءه والتوجه إلى البحر ليلا على الرغم من عدم إتقانه السباحة.

من جانبه قال كابتن إيهاب المالحي، قائد فريق الغواصين المتطوعين، إن حالة البحر غير مستقرة وأمواجه مرتفعة وهذا ما يصعب مهمة البحث عن الجثمان الغارق، ولكن ما زالت فرق البحث تواصل جهودها منذ حدوث الغرق للبحث بين خبايا الصخور للعثور على الجثمان الغارق.