مستفيدو "حياة كريمة": مشروعات المبادرة الرئاسية عوضتنا عن سنوات الإهمال

اشاد عدد من المستفيدين من المبادرة الرئاسية حياة كريمة، بمشروعات التنمية التي شهدتها قرى ونجوع برج العرب بالاسكندرية والتي نهضت بحياتهم.

مستفيدو حياة كريمة: مشروعات التنمية غيرت حياتنا

أسامة عوض، أحد المستفيدين من المبادرة الرئاسية، قال إنه منذ انطلاق المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، بدأت الاهتمام بتطوير قرى مركز برج العرب، وسرعان ما انعكست مشروعات التطوير على حياتنا بعد سنوات من الاهمال عانتها قرى برج العرب.

من جانبها ، قالت نعمة القاضي، إن سكان برج العرب من المحظوظين بالمشروعات التنموية والتطويرية التي نفذتها المبادرة الرئاسية “حياة كريمة”، مُشيرًة إلى أن الأمر لم يقتصر على مجال بعينه بل شملت جميع القطاعات.

وأشادت دعاء فؤاد، إحدى مستفيدات المبادرة الرئاسية، بجهود حياة كريمة في سعيها لتغيير حياة المواطنين البسطاء، وعلقت: "بنسمع كلام الرئيس السيسي عننا وبنحس بالطمأنينة".