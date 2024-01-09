الثلاثاء 09 يناير 2024
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تحقيقات ومتابعات

"توسعة الكورنيش".. مشروع قومي ينقذ الإسكندرية من أزمة الاختناق

مشروع توسعة الكورنيش
مشروع توسعة الكورنيش

تشهد محافظة الإسكندرية مشروعات تنموية على نطاق واسع لتطوير كورنيش عروس البحر المتوسط لحل أزمات كبيرة تتعرض لها المحافظة أبرزها الاختناق المروري.

 

وبدأت محافظة الإسكندرية منذ أواخر عام 2023 في توسعة كورنيش الإسكندرية بعد انتهاء موسم الصيف والذي تشهد المحافظة فيه تكدسات مرورية تعيق حركة المحافظة وتسبب شللا كاملا.

 

وامتدت مساحة التوسعة طوليا بعمق يقدر بـ15 مترا في عمق البحر وبتوسعة عرضية من منطقة المندرة حتى منطقة سيدي بشر، ليكون هذا من أكبر المشروعات التي تغير خريطة الإسكندرية المرورية.

 

ويكون مشروع توسعة الكورنيش في هذا النطاق، ثاني أكبر المشروعات التي تتم بعد الانتهاء من إنشاء كوبري ونفق 45 لتكون كل تلك المشروعات بمثابة الحلول التي تحل الأزمة المرورية وتقلل من الاختناق والتكدسات في تلك المنطقة الحيوية.

 

مواطنو الاسكندرية للدستور: توسعة الكورنيش مشروع حيوي لتقليل مشكلات التكدس

 

قالت ولاء جاد، من أهالي منطقة سيدي بشر، إن موسم الصيف بالنسبة لساكني أحياء المنتزه يتسبب في أزمة كبيرة نتيجة تكدس المصطافين وزوار المدينة في الجانب الشرقي من المحافظة لتواجد فيها كل الشواطىء المصيفية وبالتالي هذا يتسبب في تكدسات إضافية تشل من حركة الإسكندرية.

وتابع شريف سامي، من أهالي منطقة المندرة، أن مشكلة الازدحام المروري في أحياء المنتزه أصبحت أمرا يسبب الضيق للسكان، الأمر الذي يتطلب أن ننهي مشاويرنا في توقيت زائد عن التوقيت المقرر، مما يزيد الضغط علينا، فمشروع توسعة الكورنيش خطوة إيجابية ويعد من أكبر مشروعات المدينة.

وذكرت سارة عبد الرحمن، من أهالي منطقة ميامي، أنه نظرا لكون منطقة أحياء المنتزه منطقة مصيفية فإنها تشهد زحاما شديدا وتكدسا كبيرا من المواطنين، وننتظر أن يحقق مشروع توسعة الكورنيش أهدافه في تقليل الزحام والتكدس وتقليل الضغط من على المدينة.
 

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"الزحام والعشوائية".. مشكلات يقضى عليها مشروع مترو الإسكندرية الجديد

مشروع توسعة الكورنيش
مشروع توسعة الكورنيش
توسعة الكورنيش مشروع توسعة الكورنيش مشروع قومي الإسكندرية احياء المنتزة

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