"كساء الخير".. مبادرة دفء للبسطاء بأيادِ شباب الإسكندرية

أياد إيجابية قررت أن تمد الخير للغير وأن يكون قلوبها ومجهودها رحيم بالبسطاء خاصة في أوقات البرد في موسم الشتاء ليكونوا خير عون ودعم لهم، فمن خلال حملات الكساء والدفء يتحد شباب الإسكندرية من خلال مبادرة شباب الخير لتجهيز الملابس الشتوية وأغطية الدفء من البطاطين وتوزيعها على المحتاجين.

متطوعة المبادرة: نسعى لتحقيق أبسط متطلبات البسطاء في حق الدفء

تقول رضوى الشرقاوي، متطوعة في المبادرة، إن الحملة بدأت منذ عامين لتكون مهمتنا التطوعية هي توفير كساء الدفء وأغطية الشتاء للأسر البسيطة في المناطق الأكثر احتياجا والتي لا تتوفر لديهم مقدرة لحماية أنفسهم من قسوة برد الشتاء.

وتابعت متطوعة الخير، أن مراحل التطوع تتم بأكثر من مرحلة أهمها حملات جمع التبرعات لشراء كسوة الشتاء لأننا نرفض أن نستلم ملابس أو أغطية مستعملة، ونحرص أن تكون كل التبرعات العينية جديدة ليشعر المواطن البسيط أنه مقدر وهناك من يشعر بظروفه القاسية.

وأضاف حسام حمد، متطوع في المبادرة، أن بعد جمع التبرعات نقوم بفرزها وتقسيمها بأعمار مختلفة، ويكون هناك فريق آخر يقومون بعمليات ميدانية في المناطق الأكثر احتياجا لينتشر متطوعو البحث في أكثر من ١٠ مناطق للبحث عن الأسر المستحقة لمساعدات الخير.

وواصل متطوع الخير، أن سعادة الأطفال والبسطاء هي أكثر ما نتمنى، فجهودنا التطوعية أقل ما يقدم لهؤلاء البسطاء غير قادرين على توفير أبسط مستحقاتهم في تحقيق الدفيء وحمايتهم من قسوة برد الشتاء.

وأكمل، أن للجهود التطوعية المجتمعية أثرا إيجابيا ومؤثرا جدا بجانب جهود ومبادرات الدولة المصرية من خلال حملات وقوافل وزارة التضامن الاجتماعي وغيرها لتحقيق التكافل الاجتماعي لأي مواطن مصري يحق له أن يعيش الحياة الكريمة.

مبادرة كساء الخير

مبادرة كساء الخير

مبادرة كساء الخير

مبادرة كساء الخير

مبادرة كساء الخير