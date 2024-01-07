5 معلومات عن مدرسة الحفائر بمنطقة أبي مينا بالإسكندرية (إنفوجراف)

تعد مدرسة الحفائر في منطقة أبو مينا قد أضافت إضافة كبيرة لتدريب جيل جديد من الآثاريين وخبراء الترميم. وذلك من خلال تنفيذ وحدة التدريب المركزية بمكتب وزير السياحة والآثار، والتي تتمثل في المركز العلمي للتدريب بغرب الدلتا والساحل الشمالي، بالتعاون مع قطاع الآثار الإسلامية، ممثلة في منطقة آثار الإسكندرية، وذلك في موقع التراث العالي بمنطقة آثار أبو مينا - برج العرب، ونستعرض أبرز المعلومات عنها.

أبرز المعلومات عن مدرسة الحفائر

1- تنظم لأول مرة في موقع التراث العالي بمنطقة آثار أبو مينا - برج العرب.

2- في الفترة 1 ديسمبر 2023 حتى 18 يناير 2024،

3- تنفيذ وحدة التدريب المركزي بوزارة السياحة والآثار بالتعاون مع قطاع الآثار الإسلامية متمثل في منطقة آثار الإسكندرية

4- تعلم المتدرب من خلال ورش عمل ميدانية التالي:

- أسلوب الحفر والتنقيب

- طرق الحماية والحفظ والصون

- أساسيات توثيق وتصنيف الاثر

5- شروط المتقدمين لمدرسة حفائر أبو مينا

- أن يكون من الآثريين وأخصائي الترميم العاملين

- ألا يكون قد حصل على مدرسة حفائر من قبل

- والحصول على موافقة من جهة العمل التابع لها المتقدم.

