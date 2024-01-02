مستفيدات "حياة كريمة": المبادرة الرئاسية وفرت المتخصصين لحل مشاكلنا

حفظت المرأة مكانها ضمن المبادرات والمشروعات التنموية التي تنفذها المبادرة الرئاسية “حياة كريمة” لتحولها إلى أيقونة لها حق في التمكين بمختلف مجالاته.

ونجحت مؤسسة "حياة كريمة" في احتواء سيدات القرى والمناطق البسيطة الأكثر احتياجا وتجعلهم أيقونات لأسرهم وللمجتمع المصري.

وحققت مبادرة "أنت الحياة" خلال عام 2023، نجاحا كبيرا بالتعاون مع المجلس القومي للمرأة لتوعية المرأة اجتماعيًا وصحيًا ونفسيًا ودينيًا، مع الاهتمام بصحة المرأة والتوعية بالصحة الإنجابية من خلال القوافل الطبية والتثقيفية في قرى حياة كريمة.

مستفيدات “حياة كريمة”: وجدنا متخصصين ذو ثقة لسماع شكوانا

قالت مريم صابر، إحدى مستفيدات “حياة كريمة” وأم لـ 3 اطفال، إن الندوات والقوافل التثقيفية المبادرة الرئاسية شكلت جانب هام من حياتنا للرد على تساؤلات واستفسارات كثيرة كانت محل شكوى في حياتنا تخص حياتنا الاجتماعية وعلاقاتنا بابناءنا وتربيتهم السليمة.

وتابعت إحدى مستفيدات حياة كريمة، أنها أم لطفلين في مرحلة المراهقة وكانت تعيقها مشكلات كثيره في تربيتهم وكيفيه التعامل معهم وتفادي فرق الاجيال، إلا أن بوجود حياة كريمة في قريتهم استطاعت التواصل مع خبراء واستشاراهم معلقة "بنلاقي منهم ردود مريحة باسلوب بسيط ومفهوم".

وأشادت عزة فتحي، احدى مستفيدات حياة كريمة، بالجهود التي تبذلها الدولة المصرية لصحة المرأه والطفل الاجتماعية والنفسية، دون ان تغفل عن اي جانب بخبراء متخصصين محل ثقة ووعي.