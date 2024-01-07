شبورة مائية كثيفة تغطى سماء الإسكندرية.. وعلى السائقين توخى الحذر

انعدمت الرؤية في محافظة الإسكندرية بسبب الشبورة المائية الضبابية التي تحول دون الرؤية الواضحة وفقًا لتوقعات هيئة الأرصاد الجوية.

الطقس على الإسكندرية

ورصد "الدستور" شبورة ضبابية كثيفة على محافظة الإسكندرية منذ الصباح الباكر من المفترض أن تقل مع تقدم ساعات النهار مع انخفاض في درجات الحرارة.

وسجلت محافظة الإسكندرية لليوم الأحد درجات الحرارة العظمى 23 والصغرى 12 لتسيطر الشبورة الكثيفة صباحًا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية قد تصل لحد الضباب على بعض المناطق، في المناطق من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

ارتفاع موج البحر

كما تنشط الرياح على مناطق من السواحل الشمالية الغربية على فترات متقطعة، ليرتفع موج البحر المتوسط ارتفاعًا معتدلًا يقدر من ١.٥ لـ٢ متر باتجاه رياح جنوبية شرقية إلى جنوبية غربية، أما البحر الأحمر فخفيف يقدر من ١ الى ١.٥ متر باتجاه شمالية غربية.

تنويه للسائقين

ونوهت بأن على المسافرين وقائدي السيارات والمواصلات العامة توخي الحذر والتقليل من السرعة المقررة حفاظًا على سلامة المواطنين وتجنبًا للحوادث.

انعدمت الرؤية في محافظة الإسكندرية بسبب الشبورة المائية الضبابية التي تحول دون الرؤية الواضحة وفقًا لتوقعات هيئة الأرصاد الجوية.

ورصد "الدستور" شبورة ضبابية كثيفة على محافظة الإسكندرية منذ الصباح الباكر من المفترض أن تقل مع تقدم ساعات النهار مع انخفاض في درجات الحرارة.

وسجلت محافظة الإسكندرية لليوم الأحد درجات الحرارة العظمى 23 والصغرى 12 لتسيطر الشبورة الكثيفة صباحًا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية قد تصل لحد الضباب على بعض المناطق، في المناطق من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

شبورة