الثلاثاء 02 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

"الصوت والضوء".. مشروع قايتباي المنتظر لتجديد الخريطة السياحية السكندرية (إنفوجراف)

قلعة قايتباي
قلعة قايتباي

تجربة مختلفة تترك لها تفكيرك لتبحر بين سطور التاريخ وسط الحضارة والعراقة تسمع بأصواتهم وهم يحكون ويسردون تاريخ الأجداد، هنا في قلعة قايتباي مع تنفيذ مشروع الصوت والضوء والتنمية السياحية لأول مرة بها، في النصف الأول من عام 2024.

يحكي مشروع الصوت والضوء في عرض متميز ومنفرد عن تاريخ مدينة الإسكندرية وحضارتها العريقة في عروض تمثيلية بفن الحكي يسرد التاريخ بمتعه وتشويق.

قال محمد متولي مدير عام آثار الإسكندرية إن المشروع تجديد لخريطة السياحة السكندرية لاستقبال مزيد من الرحلات السياحية الداخلية والخارجية لتقديم للسائح تجربة سياحية مميزة لا ينساها يتعرف من خلالها على تاريخ بلدنا العريق بأسلوب متميز ومشوق.

وتابع أن المشروع السياحي يراعي أن يكون جميع تفاصيل تنفيذه باستخدام أحدث وسائل العرض التكنولوجية مع مراعاة الشروط حفاظا على الموقع الأثري، والتأكيد على استخدام معدات غير ضارة بالأثر وغير حاجبة للرؤية، حماية للموقع الأثري والموقع البحري. 

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"تنشيط السياحة" تعلن عن خطتها للترويج للقطاع فى ظل الظروف الراهنة

الصوت والضوء قايتباي بالإسكندرية المجلس الأعلى للآثار الإسكندرية تنشيط السياحة

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