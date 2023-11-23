اعتبارا من أول ديسمبر.. زيادة أسعار تذاكر قلعة قايتباي بالإسكندرية للأجانب

أعلنت منطقة آثار الإسكندرية، اليوم، زيادة أسعار تذاكر زيارة قلعة قايتباي للزائرين والطلاب الأجانب، وذلك اعتبارا من أول ديسمبر المقبل.

وأوضحت منطقة آثار الإسكندرية في بيان لها اليوم، أنه بناء على قرار مجلس إدارة المجلس الأعلى للآثار، تم الموافقة على تعديل رسوم تذاكر زيارة بعض المناطق الاثرية والمتاحف للأجانب وذلك اعتبارا من 2023/12/1.

أسعار التذاكر بعد الزيادة

وجاءت أسعار تذاكر زيارة قلعة قايتباي كالتالي:

زائر اجنبي: 150جنيه.

الطالب الاجنبي: 75جنيه.

وكان العميد هشام سمير مساعد وزير السياحة والآثار، قد تفقد، أمس، مشروع تطوير حمامات قلعة قايتباي، وتعدت نسبة الإنجاز 80% ويأتي المشروع ضمن الإجراءات التي تقوم بها وزارة السياحة والآثار لتطوير الخدمات المقدمة للزائرين بالمناطق الأثرية.

وتعد قلعة قايتباي والتي مضي علي إنشائها أكثر من 546 سنة أيقونة الإسكندرية والواجهة الرئيسية، لكافة الجولات السياحية والزيارات لمحافظة الإسكندرية من المصريين والعرب والأجانب علي حد السواء وقلعة قايتباي.

قلعة قايتباي الأثرية

تعد قلعة قايتباي أهم القلاع على ساحل البحر المتوسط أنشأها السلطان المملوكي أبو النصر الأشرف قايتباي ما بين عامي ( 882- 884 ه / 1477 – 1479 م ) مكان فنار الإسكندرية القديم وعلى أساسات الفنار الذي تهدم نهائيًا في سنة ( 702 ه‍/ 1303 م ) في عهد السلطان الناصر محمد بن قلاوون وكان الغرض من بنائها حماية السواحل المصرية من الأخطار الخارجية، وقد أشرف على بنائها البدري بن الكويزر والعلائي بن قاضي بك.

واشتملت القلعة على مسجد وفرن وطاحونة ومخازن للأسلحة ومقعد مطل على البحر لرؤية المراكب الداخلة إلى الميناء الشرقية، إضافة إلى السور الخارجي، والسور الداخلي (الذي أنشأه محمد علي )، وقد تهدمت أجزاء كثيرة من القلعة حينما ضرب الإنجليز الإسكندرية في 11 يوليو 1882 م، واعيد بناء الأجزاء المتهدمة وتم ترميم القلعة على فترات مختلفة، وتبلغ مساحة القلعة حوالي 17750 م.

