"تنشيط السياحة" تعلن عن خطتها للترويج للقطاع فى ظل الظروف الراهنة

أعلنت غرفة شركات السياحة عن اتخاذ الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحى عدة خطوات إيجابية لتنشيط السياحة فى ظل الظروف الراهنة والوضع الراهن فى مدينة غزة الفلسطينية بهدف دعم القطاع السياحي المصري.

خطوات الهيئة لتنشيط الحركة السياحية

وأوضحت الغرفة أنه من بين الخطوات التى اتخذتها الهيئة المصرية للتنشيط السياحى مد العمل ببرنامج تحفيز الطيران المباشرة من الدول الأوروبية إلى المطارات السياحية خلال الفترة القادمة مع وضع شروط مرنة أمام منظمي الرحلات السياحية بالخارج، بالإضافة إلى الموافقة على زيادة المخصصات المالية لبرامج التسويق المشتركة مع منظمى الرحلات الأجانب وشركات الطيران.

كما تكثف الهيئة الحملات الدعائية والإعلامية عن مصر لنقل الصورة الحقيقية وطمأنة السائحين.