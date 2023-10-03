تنشيط السياحة: نركز على تنوع المقصد المصري خلال مشاركتنا في فرنسا

تشارك وزارة السياحة والآثار في فعاليات معرض توب ريزا السياحي العالمي الذى انطلقت فعالياته اليوم، بالعاصمة الفرنسية باريس، ويجمع على مدار ثلاثة أيام العديد من المهتمين والمتخصصين في مجال السياحة والسفر من جميع أنحاء العالم، بمشاركة نحو 12 شركة مصرية، فيما تحل دولة الأردن ضيف شرف بالمعرض هذا العام.

وأشار عمرو القاضى رئيس الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، إلى أن مصر تطلع إلى تعزيز التعاون مع فرنسا في المجال السياحي وتقوية علاقاتها مع شركات السياحة والطيران الفرنسية وذلك على هامش مشاركته في معرض "توب ريزا" السياحي العالمي بالعاصمة الفرنسية باريس والذي يجمع على مدار ثلاثة أيام العديد من المهتمين بمجال السياحة والسفر من جميع أنحاء العالم.

%40زيادة في الحركة السياحية الوافدة من فرنسا

وأضاف القاضي، أن حجم الحركة السياحية من السوق الفرنسي زاد بشكل كبير مقارنة بالعام الماضي بنسبة تقريبا 40% عن العام الماضي، مع زيادة عدد الشركات السياحية والفنادق المصرية المشاركة في المعرض.

وأوضح، أن مصر تروج من خلال مشاركتها في المعرض هذا العام بفكرة التنوع، حيث أن مصر تمتلك مقومات سياحية مختلفة ومتنوعة، حيث أن مصر لا تمتلك فقط مقومات سياحية جغرافية من بحار وصحراء وجبال ووديان، وإنما تمتلك سياحة دينية من مزارات دينية وروحانية وأضرحة آل البيت وأيضا لدينا أيضا تنوع في الثقافات، وكل هذا التنوع هو ما يميز مصر وهو ما نركز عليه حاليا.

وأضاف، أن مصر لديها مقومات سياحية أكبر بكثير وثقافة محلية خاصة في القاهرة، فالسائح يحب أن يستكشف عادات وتقاليد المواطن المصري.

وأشار إلى أن المعرض فرصة لتواصل التعاون مع الجانب الفرنسي مع تنظيم فعاليات تشارك فيها مصر، وقال "بشكل عام، نهتم بالسوق الفرنسي بشكل كبير جدا ولدينا اجتماعات مستمرة مع وكالات السفر والرحلات الفرنسية" مشيرًا إلى معرض رمسيس وذهب الفراعنة الذي نظم مؤخرا في باريس وكان له صدى كبير جدا للترويج للسياحة إلى مصر.