الأربعاء 10 يناير 2024
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تحقيقات ومتابعات

أهالى قرى برج العرب: "حياة كريمة" أنقذتنا من الظلام بإنارة الشوارع

جهود حياة كريمة
جهود حياة كريمة في قرى مركز برج العرب

تواصل المبادرة الرئاسية حياة كريمة جهودها في قرى مركز برج العرب مابين تنفيذ المشروعات التنموية ومشروعات تأسيس البنية التحتية لمجموعة من الخدمات غير المنفذه.

وتعد مشروعات إنارة قرى برج العرب من مشروعات تأسيس البنية التحتية الهامة التي كانت تنقص أهالي المنطقة وكان تشبيهها أقرب للرفاهيات على الرغم من أهميتها.

ونفذت المبادرة الرئاسية حياة كريمة، تركيب عدد من الكشافات بالتنسيق مع الإضاءة العامة والشبكات وذلك يأتى فى إطار الاهتمام برفع كفاءة الإضاءة العامة بنطاق المركز.

مستفيدو المبادرة الرئاسية: كنا نعاني الظلام ونخشى على أبناءنا 

وقالت كريمة عبد السلام، إحدى مستفيدات في برج العرب، إن غياب كشافات الكهرباء العامة كانت تمثل أزمة كبيرة في قرى المركز، لأنه الليل تظلم القرية بأكملها دون أي إضاءة ممهدة للسير في الطرقات وكنا نخشى على أطفالنا الخروج.

وتابعت هناء بدير، إحدى مستفيدات في برج العرب، إن على الرغم من أهمية كشافات الإضاءة بالنسبة للقرية؛ إلا أن طلبها كان أشبه بالرفاهيات لغياب خدمات أساسية كثيرة في المركز جعلتنا نستحي من الشكوى على الرغم من كونها أبسط المستحقات، وبمشروعات الإضاءة العامة تغير الوضع تماما وشعرنا بالاهتمام.

وواصلت منال موسى، إحدى مستفيدات في برج العرب، أن كل منزل كان يكتفي بوحدة إضاءة صغية ولكنها غير مؤثرة، مشيده بجهود المبادرة الرئاسية بتوفير الحياة الكريمة التي تحقق للمواطن البسيط أبسط الحقوق التي كانت حلم صعب التحقيق بالنسبه له.

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9.9 مليار جنيه لمشروعات "حياة كريمة" فى قرى ونجوع الأقصر

وواصلت منال موسى، إحدى  مستفيدات في برج العرب، أن كل منزل كان يكتفي بوحدة اضاءه صغيره ولكنها غير مؤثرة مشيده بجهود المبادرة الرئاسية بتوفير الحياة الكريمة التي تحقق للمواطن البسيط.

حياة كريمه برج العرب حي العجمي الإسكندرية اضاءه برج العرب

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