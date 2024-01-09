الأربعاء 10 يناير 2024
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تحقيقات ومتابعات

9.9 مليار جنيه لمشروعات "حياة كريمة" فى قرى ونجوع الأقصر

حياة كريمة
حياة كريمة

أقامت حياة كريمة مشروعات قومية من توصيل شبكات مياه وصرف صحى وكهرباء وغاز طبيعى وإنشاء منازل وشقق سكنية ومجمعات خدمية فقط، ولكنها أثبتت للجميع حول الأقصر على مدار الفترة الماضية، إنها مبادرة حقيقية لدعم كافة فئات المجتمع القروى فى غرب وجنوب الأقصر، ومدهم بجميع المساعدات المادية والمعنوية.

وتكلفت المبادرة ما يقرب من9.9 مليار جنيه، لتغيير واقع فى قرى ونجوع مركزى إسنا وأرمنت تحملتها الموازنة العامة للدولة، كما تم اختيار مركز ومدينة اسنا 9 وحدات محلية، 27 قــرية، 171 تابعا، لخدمة ما يقرب من 467 ألف نسمة يمثلون "سكان الريف".

وقال خلف السيد أحد المواطنين: "ساعدت المبادرة علي توفير بعض الخدمات عبر إصلاح البنية التحتية، وترميم وتطوير المنازل، وتم التوسع في المبادرة لتصبح "المشروع القومي لتطوير الريف المصري".

وأضاف سيد محسن: "نجحت المبادرة في تحقيق البنية التحتية الأساسية وتغيير شبكات الكهرباء، وتطوير شبكات المياه والصرف الصحي، وتركيب شبكات الغاز، الكهرباء، الخدمات العامة والاجتماعية والمدارس، المستشفيات والوحدات الصحية، مكاتب الخدمات، الوحدات الزراعية والبيطرية، مراكز الخدمات الأمنية، المراكز التكنولوجية، مراكز الشباب، بجانب ندوات تثقيفية وتوعية للشباب".

وأوضح: "حرصت المبادرة علي توسع وإحلال المدارس بقري محافظة الأقصر، واستهدفت المبادرة الطلاب الأكثر احتياجا وغير القادرين على دفع المصروفات، والارتقاء بمنظمة التعليم، وتطوير المدارس والفصول من أجل تأهيل حياة مناسبة للطلاب ومساعدتهم علي الدراسة".

وبدأت حياة كريمة المشروع في عام 2020 ووصلت نسبة تنفيذ المشروع في محافظة الأقصر الذي يخدم 480805 نسمة 99%، ونسبة تنفيذ الأعمال المدنية 80% والكهروميكانيكية 61%، ويبلغ عدد محطات الرفع بمدينة إسنا 6 محطة، بالإضافة إلى عدد 19 محطة رفع في قرى حياة كريمة، أما محطات المعالجة فيبلغ عددها 2 محطة، وتم مد نحو 86.4 كيلو متر خطوط طرد و259.6 كيلو متر شبكات انحدار.

“حياة كريمة” مبادرة حياة كريمة الريف المصري الأقصر مشروع حياة كريمة

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