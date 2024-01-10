الأربعاء 10 يناير 2024
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تحقيقات ومتابعات

والدة غريق لوران ترفض الرحيل: "عايزة يوسف.. هاتولي ابني" (صور)

والدة غريق لوران
والدة غريق لوران

تتكئ على أقاربها رافضة الرحيل والدموع تنهمر حزنا وحسرة من قلبها الذي يعتصر على فقدان ابنها غرقا بعد أن ابتلعه البحر في منطقة لوران الإسكندرية.

"عايزة يوسف هاتولي ابني" بهذه الكلمات عبرت الأم المكلومة وهي تتشح بالسواد وعيونها لا تزوغ عن البحر الذي مازال يحتفظ بجثمان ابنها منذ مساء الأمس.

حيث لقى شاب يدعى يوسف علي، 18عاما حتفه غرقا فجر اليوم بسبب وقوفه على أحد صخور البحر برفقة أصدقاءه للتصوير قبل نزولهم للسباحة.

وقال أحد أصدقاءه إن بعد إنهاء تجمعهم قرر الفقيد الغارق أن يصطحب مجموعة من أصدقاءه والتوجه إلى البحر ليلا على الرغم من عدم إتقانه السباحة.

من جانبه قال كابتن إيهاب المالحي، قائد فريق الغواصين المتطوعين، إن حالة البحر غير مستقرة وأمواجه مرتفعة وهذا ما يصعب مهمة البحث عن الجثمان الغارق، ولكن مازالت فرق البحث تواصل جهودها منذ حدوث الغرق في البحث بين خبايا الصخور والنزول وسط أمواج البحر المتلاطمة للعثور على الجثمان الغارق. 

 

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