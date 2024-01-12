الجمعة 12 يناير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

لليوم الثالث.. استمرار البحث عن جثمان غريق لوران بالإسكندرية

غريق لوران بالإسكندرية
غريق لوران بالإسكندرية

لليوم الثالث على التوالي، ما زالت عمليات البحث مستمرة من قبل قوات الإنقاذ النهري وغواصي الخير المتطوعين عن جثمان الشاب يوسف الذي غرق في لوران  بالإسكندرية، وذلك على الرغم من سوء الأحوال الجوية التي تشهدها المحافظة بسبب الأمطار والرياح وارتفاع أمواج البحر.

وصرح الكابتن إيهاب المالحي، قائد فريق غواصي الخير المتطوعين، لـ"الدستور"، بأن عمليات البحث ما زالت مستمرة لليوم الثالث، حيث يتواجد في موقع الحادث برفقة مجموعة من غواصي الخير للبحث عن جثمان الشاب الغارق. وأضاف أنه تلقى بلاغًا أمس بظهور جثمان الشاب على سطح المياه، إلا أنه تبين أن هذا الخبر كان مجرد إشاعة من أحد الشباب. 

كما أشار إلى أن ارتفاع الأمواج ما زال مستمرًا وأن الطقس لا يزال غير مستقر، وأعرب عن أمله في تحسن نسبي للأحوال البحرية لكي يتمكنوا من مواصلة عمليات البحث بشكل أكبر.

كان الشاب يوسف علي، البالغ من العمر 18 عامًا والذي يقطن في منطقة فكتوريا، قد لقي حتفه غرقًا في مياه بحر منطقة لوران في الإسكندرية، مساء الثلاثاء الماضي، حيث جرفته الأمواج وتوفي غرقًا على الفور. وقد تم فورًا بدء عمليات البحث عن جثمانه من قبل قوات الإنقاذ النهري وغواصي الخير المتطوعين.

الإنقاذ النهري غواصين الخير الطقس السيء أمواج البحر خطفته الأمواج

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