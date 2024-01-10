الأربعاء 10 يناير 2024
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الدستور بودكاست
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
el captain studio dostor paper الدستور
بودكاست

تحقيقات ومتابعات

"إلحقني يا جون".. صديق "غريق لوران" يحكي المشهد الأخير قبل أن يبتلعه البحر

جانب من الحدث
جانب من الحدث

"إلحقني يا جون" كانت هذه آخر كلمات تلفظ بها يوسف غريق لوران طالبا الاستغاثة لإنقاذه من بين قبضة أمواج البحر.

وروى "جون" صديق غريق لوران شهادته لـ ”الدستور"، قائلا إنهم قرروا أن يتواجدوا على شاطىء البحر موقع الحادث لالتقاط الصور التذكارية قبل أن يقرر يوسف تركهم ويقفز أولا بين أمواج البحر للسباحة. 

وأضاف: “لكن انقلب المشهد من تعالى الضحكات للصراخ والاستغاثات، ليقفز الثلاثة أصدقاء لإنقاذ رفيقهم ولكن كان البحر أقوى وأقسى منهم ليصلوا لصديقهم الغريق ولم يتمكنوا من التشبث به ليختطفه البحر”.

ويواصل جون: "كنا بنموت ومش عارفين نطلع ولا نمسك صاحبنا ليختفي صديقنا أمام أعيننا ونحن كنا على وشك الموت ولكن ظللنا نجاهد الموج في الليل حتى اصطدمنا بصخور الشاطىء".

وعلى مدار الساعتين ظل الثلاثة أصدقاء عالقين بين أمواج البحر لا يستطيعون إنقاذ أنفسهم والخوف يسيطر على أرواحهم أن يصيروا ضحية مثل صديقهم المفقود ليجاهد جون ويخرج أولا ملقى على الصخور وقد غلب عليه الإنهاك ويهاتف أخيه لإنقاذه والتوجه لأقرب مستشفى ويتبعه الصديقين الآخرين وتكتب لهم النجاة من الموت غرقا.

ولقي شاب يدعى يوسف علي، 18عاما حتفه غرقا فجر اليوم بسبب وقوفه على أحد صخور البحر برفقة أصدقاءه للتصوير قبل نزولهم للسباحة.

1245
1245
412779903_348009114832326_6901705673613215316_n
412779903_348009114832326_6901705673613215316_n
413819109_1049607966250767_9205428721629618912_n
413819109_1049607966250767_9205428721629618912_n
413847271_1838334353273128_3905444472727221013_n
413847271_1838334353273128_3905444472727221013_n
413943228_1421510165101516_4798647266994685100_n
413943228_1421510165101516_4798647266994685100_n
يوسف غريق لوران الاستغاثة أمواج البحر صديق غريق قبضة البحر

مواد متعلقة

من الفرح للموت.. هكذا انتهت حياة "يوسف" غرقًا في لوران الإسكندرية

والدة غريق لوران ترفض الرحيل: "عايزه يوسف.. هاتولى ابنى" (صور)

تحت الأمطار.. استمرار البحث عن "غريق لوران" بالإسكندرية (صور)

أول ضحايا الشتاء.. غرق شاب في منطقة لوران وجاري البحث

أهالى قرى برج العرب: "حياة كريمة" أنقذتنا من الظلام بإنارة الشوارع

مستفيدو "حياة كريمة" فى برج العرب: مشروعات مياه الشرب أنقذتنا من الإهمال

"توسعة الكورنيش".. مشروع قومي ينقذ الإسكندرية من أزمة الاختناق

"كساء الخير".. مبادرة دفء للبسطاء بأيادِ شباب الإسكندرية

الأكثر قراءة

عاجل.. "جيروزاليم بوست" تكشف: مخطط طوفان الأقصى عمره 9 سنوات وإسرائيل تعلم به

"إلحقني يا جون".. صديق "غريق لوران" يحكي المشهد الأخير قبل أن يبتلعه البحر

عاهل الأردن يستقبل الرئيس السيسى لدى وصوله العقبة

تاريخ اليوم القبطي 2024.. مفاجأة في أسماء الأيام والشهور

غدًا.. أولى جلسات دعوى تعويض ورثة نيرة أشرف بـ10 ملايين جنيه

تخارج الدولة من 35 شركة حتى مارس.. خطة الحكومة لتنفيذ برنامج الطروحات وتحفيز الاستثمار

ﻣﻘﺎﻻﺕ

جلال حمام

الإنذار الأخير قبل اندلاع الجحيم

لواء. محسن الفحام

"ميلاد مجيد وعهد جديد"

محاسن السنوسي

برامج بطعم شاى بـ"الكمون".. وأخرى وجبات دسمة

ماجد حبته

رابع جولات بلينكن

وائل لطفي

مداخلة فى موضوع «المقيمين»

إبراهيم داود

مفردات قليلة وعالم دون فواصل

عبد الرحيم طايع

فلسطين التى ألهتنا عن السودان!

حسين دعسة

جيش الحرب على غزة.. بدء "المرحلة الثالثة" وكأن العالم ينتظر المرحلة الأسوأ!

صور

الرئيس السيسى يتفقد تدريبات المنتخب الوطنى لكرة القدم باستاد المدينة الأوليمبية

أيام البهجة.. شوارع شبرا مصر تتزين بهدايا أعياد الميلاد المجيد

جماهير الأهلى تزحف نحو «الجوهرة» لمؤازرة المارد الأحمر أمام اتحاد جدة

محطة تل أبيب

المزيد

تقارير عبرية: إسرائيل ستسمح لوفد أممي بزيارة شمال غزة المدمر

تحذيرات أمنية عاجلة لنتنياهو وتصعيد خطير.. ماذا يحدث فى الضفة الغربية؟

ارتفاع قتلى جيش الاحتلال الإسرائيلى فى غزة إلى 519 جنديا