الإثنين 15 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

"مش ناسيينكم".. شباب الخير يساندون رجال الصرف بالمشروبات الساخنة

مبادرة مش ناسيينكم
مبادرة مش ناسيينكم

قرر مجموعة من شباب الخير مساندة رجال الصرف الصحي في التوقيت الحالي مع تعرضهم لسوء الأحوال الجوية والعمل الميداني الطارىء للتدخل الفوري في حدوث أي مشكلات ناتجة عن النوة الشتوي.

 

واتحد شباب الخير لدعم رجال الصرف الصحي بتجهيز المشروبات الساخنة وتوزيعها عليهم في رسالة شكر وامتنان ومساندة لجهودهم الشاقة وعملهم المؤثر.

 

يقول علاء حمزة، أحد الشباب المتطوع، إننا نعمل في العمل الميداني والتطوعي منذ 4 سنوات ولكننا في فصل الشتاء تحديدا، نخصص اهتماما كبيرا برجال وعمال الصرف الصحي لكونهم يعملون في ظروف جوية قاسية وطوال فصل الشتاء يتعرضون لحالة الطوارىء والاستعدادات القصوى للتدخل الفوري.


وتابع حمزة، قررنا أن نساعدهم بأبسط ما يستحقون من خلال تجهيز مشروبات ووجبات ساخنة بشكل يومي والنزول لرجال الصرف الصحي بالشوارع وتوجيه كلمات الشكر والامتنان لجهودهم في لمسة وفاء.

واصلت أية إسماعيل، إحدى الفتيات المتطوعات، أن رجال الصرف الصحي يستحقون أن يشعروا أننا نقدر جهودهم في العمل على تفادي أزمة النوات الشتوية ولهذا رغبنا في أن نكون خير رفيق لهم لتلبية احتياجاتهم في الدفىء لتهوين عليهم ظروف العمل القاسية.

وتابعت متطوعة الخير، أننا نقسم العمل بين الشباب والفتيات فتكون مهمتنا في تجهيز المشروبات والمأكولات الدافئة في منازلنا ويتولى الخطوة الميدانية الشباب بالانتقال إلى مواقع تواجد رجال الصرف الصحي لتوزيع المشروبات الدافئة عليهم في مختلف الأحياء بالمحافظة.

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وأكدت أن رجال الصرف الصحي يستحقون أن يشعروا أننا نقدر جهودهم، متابعة نقسم العمل بين الشباب والفتيات فتكون مهمتنا في تجهيز المشروبات والمأكولات الدافئة في منازلنا ويتولى الخطوة الميدانية الشباب بالانتقال إلى مواقع تواجد رجال الصرف الصحي لتوزيع المشروبات الدافئة عليهم في مختلف الأحياء بالمحافظة.

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الصرف الصحي مبادرة مش ناسيينكم الإسكندرية حملات الدفىء مبادرات المجتمع المدني

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