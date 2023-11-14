الثلاثاء 14 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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"يد بيد مع أهالينا فى فلسطين".. "المتحدة" تطلق قافلة مساعدات لدعم غزة

المتحدة
المتحدة

استعرض برنامج "صباح الخير يا مصر" المذاع على القناة الأولى المصرية، اليوم، تقريرًا حول إطلاق الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية قافلة مساعدات غذائية تحت شعار "يد بيد مع أهالينا في فلسطين". 

وأشار التقرير إلى أن مجهودات الشعب لا تتوقف من الشعب المصري ومؤسساته للتأكيد على أن القضية الفلسطينية هي القضية الأم، فتحركت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية وشاحنات التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي ومؤسسة حياة كريمة لزيارة معبر رفح ومستشفى العريش العام.

وتمثلت هذه المشاركة في زيارة رموز ووجوه إعلامية للأشقاء المصابين، وتقديم رسائل التضامن مع الشعب الفلسطيني وقضيتهم، بالإضافة إلى تطوع عدد كبير من الأطباء من مختلف محافظات الجمهورية للوقوف بجانب المصابين. 

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