عمرو الفقى: جهزنا قافلة معونات تضم 150 طنًا لدعم الأشقاء فى فلسطين

قال المهندس عمرو الفقي، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، إنه لدينا قافلة معونات تضم 150 طنًا من المساعدات لدعم الأشقاء في فلسطين.

وأضاف "الفقي"، خلال كلمته بمؤتمر صحفى للشركة المتحدة والتحالف الوطنى لدعم الأشقاء فى غزة أمام معبر رفح، اليوم الإثنين، أنه لا شك أن تخفيف آثار الحصار المفروضة على القطاع من خلال فتح ممر إنساني وتقديم المساعدات اللازمة للأهالي هو أولوية قصوى للدولة المصرية.

القيادة السياسية بذلت جهودًا ضخمة لضمان تدفق المساعدات

وأكد الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، أن القيادة السياسية بذلت جهودًا ضخمة على مدار الأيام الماضية لضمان استدامة تدفق المساعدات على القطاع وتذليل كافة العقبات.

وتابع: نحن هنا اليوم لدعم وتخفيف الآثار السلبية المفروضة على قطاع غزة، لأكثر من 36 يومًا، والذي تسبب في معاناة قاسية في حصول أهالي القطاع على احتياجاتهم الأساسية في ظل ممارسات الاحتلال الإسرائيلي المخالفة لكل القوانين الدولية.