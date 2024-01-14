الأحد 14 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

طقس سيئ يضرب الإسكندرية مع استمرار هطول الأمطار

طقس سيئ
طقس سيئ

شهدت محافظة الإسكندرية موجة من الطقس السيئ استمرارا لنوه الفيضة الكبرى التي تضرب المحافظة منذ يوم الأربعاء الماضي، كما شهدت هطول أمطار خفيفة إلى متوسطة، على حي شرق ووسط وغرب الإسكندرية، مع انخفاض كبير في درجات الحرارة، وذلك وفقا لتنبؤات هيئة الأرصاد الجوية.


وتشتد حركة الرياح، حيث وصلت سرعتها إلى 35 كم/ س، مما يزيد الإحساس ببرودة الطقس، مع استمرار ارتفاع موج البحر ليتجاوزالمترين مع استمرارعدم استقراره.


وما زالت محافظة الإسكندرية ترفع حالة الاستعداد والطوارئ القصوى مع انتشار السيارات والبدلات بعدد 182 سيارة ،ومعدة بمختلف أنحاء الإسكندرية تتمركز بالمناطق الساخنة المتوقع تجمع مياه أمطارها.
ويتابع رجال وعمال الصرف الصحي أعمال تطهير الشنايش والمطابق وتخفيض مناسيب بيارات المحطات، والتأكد من عدم وجود أي مشاكل بالشبكات، واتخاذ اللازم فورا حيال وجود أي شكاوى.


واستمرارعمل غرفة الطوارئ والخط الساخن 175 طوال اليوم؛ لتلقي شكاوى المواطنين للعمل علي حلها فورا، والتنسيق الكامل مع غرفة عمليات القابضة وغرفة عمليات محافظة الإسكندرية وجميع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة.
 

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سقوط أمطار "النوة" على الإسكندرية.. و"الصرف الصحى" تنشر معداتها بالنقاط الساخنة

 

طقس سيئ

طقس سيئ
طقس سيئ
طقس سيئ
طقس سيئ
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