سقوط أمطار "النوة" على الإسكندرية.. و"الصرف الصحي" تنشر معداتها بالنقاط الساخنة

شهدت مدينة الإسكندرية منذ قليل، عودة سقوط أمطار نوة الفيضة الكبرى، على أنحاء متفرقة بعد توقفها منذ صباح أمس الجمعة، وذلك وفق توقعات هيئة الأرصاد الجوية، بسقوط أمطار مساء السبت، تكون متوسطة الشدة إلى غزيرة ورعدية أحيانا على فترات متقطعة.



وأشارت شركة الصرف الصحي بالإسكندرية، إلى أنه بحسب بيان هيئة الأرصاد من المتوقع اليوم السبت، أن تشهد المحافظة نشاط للرياح تكون مثيرة للرمال والأتربة على المناطق المكشوفة وتصل سرعتها الى 60-70 كم/ساعة، مما يزيد من الإحساس ببرودة الطقس، ويؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية وارتفاع الأمواج على البحر المتوسط (2.5-3.5) متر.

وأوضحت أن الأمطار بدأت عصر اليوم، بعدة مناطق متفرقة بأحياء وسط وشرق والمنتزة بالإسكندرية، وكانت بين خفيفة إلى متوسطة، مع زيادة نشاط الرياح، وانخفاض درجات الحرارة.

ونشرت صرف الإسكندرية سيارات ومعدات شفط مياه الأمطار والتي تبلغ 182 سيارة ومعدة بمختلف أنحاء الإسكندرية تتمركز بالمناطق الساخنة المتوقع تجمع مياه أمطار بها، فضلا عن استمرار أعمال التطهير للشنايش والمطابق وتخفيض مناسيب بيارات المحطات، وكثفت جميع الأجهزة التنفيذية الجولات الميدانية المُكبرة لمتابعة أعمال تصريف تجمعات مياه الأمطار وخاصة بالمناطق الساخنة.



استمرار تداعيات نوة الفيضة الكبرى حتى الاثنين

وتصل نوة الفيضة الكبرى إلى يومها الرابع، حيث اجتاحت مدينة الإسكندرية بأمطار متفاوتة الشدة على كافة أنحاء المحافظة الساحلية، حيث تعد من أشد نوات الشتاء، ومن المتوقع أن تستمر النوة حتى الاثنين المقبل.



ومن المتوقع أن تستمر الأمطار متفاوتة الشدة غدًا الأحد وتكون بين المتوسطة والغزيرة بمعدل 70٪ اجتياح مدينة الإسكندرية مع استمرار نشاط الرياح على فترات متقطعة، وتنخفض تداعيات النوة يوم الإثنين حيث يصل معدل سقوط الأمطار إلى 30٪ حيث تشهد المحافظة أمطار خفيفة على فترات متقطعة.

جانب من سقوط أمطار على الإسكندرية

جانب من سقوط أمطار على الإسكندرية