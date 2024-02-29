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مصر

المدارس تستعد لاختبارات أول شهر بالفصل الدراسى الثانى لجميع صفوف النقل

الفصل الدراسي الثاني
الفصل الدراسي الثاني

بدأت المدارس تستعد لعقد اختبارات أول شهر بالفصل الدراسي الثاني،للعام الدراسي الحالي 2023/2024، لجميع صفوف النقل الابتدائي والإعدادي والثانوي.

وقال مصدر مسئول بديوان عام وزارة التربية والتعليم، إنه تم التشديد على وضع جدول امتحانات الشهر الأول بالفصل الدراسي الثاني لصفوف النقل، في الأسبوع الأول من شهر مارس، قبل شهر رمضان الكريم.

وشدد المصدر على أنه تم التأكيد على المدارس أن تكون أسئلة الاختبار الشهر الأول، من المنهج المقرر لشهر فبراير، ومنع وضع أسئلة من باقي المنهج.

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كان عقد الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والدكتور أيمن مختار، محافظ الدقهلية، اجتماعًا مع قيادات التربية والتعليم ومديري الإدارات التعليمية بالمحافظة؛ لمتابعة العملية التعليمية واستعراض الإجراءات المتعلقة بانضباط وانتظام الفصل الدراسى الثانى للعام الدراسي ٢٠٢٣/٢٠٢٤.

واستعرض "حجازي" الإجراءات التي اتخذتها الوزارة لتطوير وضبط العملية التعليمية، حيث شدد على مواصلة تفعيل الغياب الإلكتروني، وحصر الغياب يوميًا بالمراحل التعليمية المختلفة، وخاصة المرحلة الإعدادية والثانوية، مؤكدًا العمل على جذب الطلاب للمدرسة في إطار الإجراءات المختلفة التي اتخذتها الوزارة، وموجهًا القائمين على المتابعة بالوزارة والمديريات بمتابعة المدارس خلال اليوم الدراسي لضمان ضبط العملية التعليمية داخل المدارس.

وأكد "حجازي"، أيضًا ضرورة تعريف الطلاب بالمواد التعليمية والتدريبية التي أتاحتها الوزارة على موقعها الإلكتروني مجانًا للطلاب بهدف مساعدتهم على التحصيل الدراسي وتخفيف العبء عن كاهل أولياء الأمور.

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واستعرض الدكتور رضا حجازي الخدمات التي تقدمها الوزارة عبر منصاتها المختلفة، مشيرًا إلى أنه تمت الاستعانة بأفضل المدرسين على مستوى الجمهورية في مجموعة قنوات مدرستنا لشرح الدروس والمناهج التعليمية، وإتاحة هذه الدروس على قنوات اليوتيوب، موجهًا باستغلال فترات المشاهدة والإعلان عن جداولها داخل المدرسة لتعظيم استفادة الطلاب منها.

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