متحدث "التعليم" يكشف مواصفات امتحانات الثانوية العامة 2024

قال شادي زلطة، المتحدث باسم وزارة التربية والتعليم، إن وزير التربية والتعليم الدكتور رضا حجازي كان أعلن من قبل أن امتحانات الثانوية العامة هذا العام بنفس المواصفات الخاصة بالعام الماضي دون أي تغيير.

امتحانات الثانوية العامة

وأكد شادي زلطة، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "90 دقيقة" المذاع عبر فضائية المحور، أن امتحانات هذا العام ستكون عبارة عن 85% منها اختيار متعدد و15% للأسئلة المقالية.

وأضاف في حديثه، أن وزير التربية والتعليم عقد اجتماع مع رؤساء المواد المسئولين عن سحب بنك الأسئلة الخاصة بالامتحانات، وكان هناك بعض التوجيهات التي أكد عليها وزير التربية والتعليم، وهي مراعاة قواعد الصياغة وأن تكون الصياغة واضحة للغاية، التناسق بين وقت الامتحان والأسئلة، مراعاة الخطوات الأولية في حل السؤال المقالي وليس الناتج النهائي فقط.

طريقة وضع الأسئلة

وأشار إلى أن الدكتور رضا حجازي أكد على ضرورة أن يكون نموذج الإجابة متضمن لكافة الأجوبة المتعلقة بالأسئلة المقالية.

وتابع: "التأكيد على أن تكون هناك إجابة واحدة فقط في أسئلة الاختيار المتعدد، وأن التصحيح سيأخذ بإجابة واحدة فقط، كما أن الأسئلة ستكون مبتعدة عن التعقيد".