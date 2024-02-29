الخميس 29 فبراير 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مصر

"التعليم" تبرز خدماتها للطلاب ذوي الهمم للعام الدراسي 2023-2024

وزارة التربية والتعليم
وزارة التربية والتعليم

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، عن البرامج والأنشطة التي تنفذها للطلاب والطالبات "أصحاب الهمم (قادرون باختلاف.. أمل-نور-تربية فكرية)، للعام الدراسي الحالي. 

وأوضحت الوزارة، أنها تتكون من 3 مراحل، أولا: الإدارة العامة للتربية الرياضية والعسكرية:

- إدارتي الكشافة والمرشدات:

 - مسابقة النشاط الكشفي على مستوى الجمهورية لجميع المراحل التعليمية لذوي الهمم من مختلف الإعاقات (صم - ذهني، مكفوفين.. إلخ).

- تنفيذ الأنشطة المختلفة لذوي الهمم في مختلف المجالات (الكشفية، الرياضية،الانشاد الديني، السمر، إلخ).

مصادر بـ"التعليم": مد فترة تسجيل استمارة التقدم لامتحانات الثانوية العامة

- تكوين فرق دمج الأسوياء وذوي الهمم في جميع المحافظات.

۲- مسابقة نشاط المرشدات على مستوى الجمهورية لجميع المراحل التعليمية لذوي الهمم من مختلف الإعاقات (التربية الفكرية زهرات، مدارس الأمل للصم وضعاف السمع زهرات ومرشدات، مدارس النور للكفيفات زهرات ومرشدات).

- تنفيذ الأنشطة المختلفة لذوي الهمم في مختلف المجالات (مجال إرشادي، رياضي،صحي، قومي، ديني، الخ).

-تكوين فرق دمج الأسوياء وذوي الهمم في جميع المحافظات.

-يتم اشتراكهم في جميع المبادرات في حدود إعاقتهم مثل (مبادرة أتحضر للأخضر).

-يتم عمل لهم ورش عمل تلائم المراحل السنية والإعاقة.

-يتم عمل فرق دمج بين الأسوياء وذوي الهمم.

-الاحتفال بيوم المعاق العالمي.

-المشاركة في أعياد الطفولة والاعياد الرسمية.

-زيارة المعالم السياحية.

-ممارسة بعض الألعاب الصغيرة.

-يوجد مركز للدعم النفسي في الدقهلية والمنوفية يتم _عمل ورش عمل وانشطة رياضية.

-(تم تنفيذ مشروع (قادر على التحدي) بالاشتراك مع وزارة الشباب والرياضة في محافظة القليوبية ويتم فيه تنفيذ (ورش عمل – أنشطة رياضية - تلوين).

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تعليمات مديريات التعليم بشأن أول اختبار شهر بالفصل الدراسي الثاني 2024

٢ - إدارة التربية الرياضية بنات:

- مراكز تدريب ألعاب فردية لذوي الهمم مختلف الإعاقات (تنس طاولة – كاراتيه –ألعاب قوى).

-العروض الرياضية لذوي الهمم مختلف الإعاقات تبدأ من 12 طالبا وطالبة إلى 24 طالبا وطالبة.

رحلات اليوم الواحد

ثانيا: الإدارة العامة للأنشطة الثقافية والفنية والاجتماعية: 

- رحلات اليوم الواحد للطلاب والطالبات "أصحاب الهمم"

-قوافل الرعاية الاجتماعية والطلابية

-لقاءات توعوية للأخصائيين الاجتماعيين العاملين مع أصحاب الهمم وأولياء الأمور والطلاب

-المعسكرات الطلابية للطلاب أصحاب الهمم

-عروض مسرحية

- إسكان المناطق البديلة للعشوائيات تحت شعار "سعادتي في نشاطي"

- مراكز تنمية القدرات

تنفيذ مسابقات 

ثالثا: الإدارة العامة للمكتبات:

١- مسابقة فرسان القراءة لطلاب التحدي مدارس (النور والأمل).

۲- مسابقة تحدى القراءة العربي بالاشتراك مع دولة الأمارات العربية الشقيقة حيث يشارك فيها (13 ألف طالب من ذوي الهمم والتسجيل مستمر).

٣- أحرز المركز الثاني على مستوى الوطن العربي من ذوى الهمم مكفوفين من محافظة الشرقية.

صحاب الهمم قادرون باختلاف وزارة التربية والتعليم يوم المعاق العالمي ذوي الهمم المراحل التعليمية مختلف الاعاقات تربية الرياضية والعسكرية مدارس الأمل للصم وضعاف السمع

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