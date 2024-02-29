"التعليم" تبرز خدماتها للطلاب ذوي الهمم للعام الدراسي 2023-2024
أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، عن البرامج والأنشطة التي تنفذها للطلاب والطالبات "أصحاب الهمم (قادرون باختلاف.. أمل-نور-تربية فكرية)، للعام الدراسي الحالي.
وأوضحت الوزارة، أنها تتكون من 3 مراحل، أولا: الإدارة العامة للتربية الرياضية والعسكرية:
- إدارتي الكشافة والمرشدات:
- مسابقة النشاط الكشفي على مستوى الجمهورية لجميع المراحل التعليمية لذوي الهمم من مختلف الإعاقات (صم - ذهني، مكفوفين.. إلخ).
- تنفيذ الأنشطة المختلفة لذوي الهمم في مختلف المجالات (الكشفية، الرياضية،الانشاد الديني، السمر، إلخ).
- تكوين فرق دمج الأسوياء وذوي الهمم في جميع المحافظات.
۲- مسابقة نشاط المرشدات على مستوى الجمهورية لجميع المراحل التعليمية لذوي الهمم من مختلف الإعاقات (التربية الفكرية زهرات، مدارس الأمل للصم وضعاف السمع زهرات ومرشدات، مدارس النور للكفيفات زهرات ومرشدات).
- تنفيذ الأنشطة المختلفة لذوي الهمم في مختلف المجالات (مجال إرشادي، رياضي،صحي، قومي، ديني، الخ).
-تكوين فرق دمج الأسوياء وذوي الهمم في جميع المحافظات.
-يتم اشتراكهم في جميع المبادرات في حدود إعاقتهم مثل (مبادرة أتحضر للأخضر).
-يتم عمل لهم ورش عمل تلائم المراحل السنية والإعاقة.
-يتم عمل فرق دمج بين الأسوياء وذوي الهمم.
-الاحتفال بيوم المعاق العالمي.
-المشاركة في أعياد الطفولة والاعياد الرسمية.
-زيارة المعالم السياحية.
-ممارسة بعض الألعاب الصغيرة.
-يوجد مركز للدعم النفسي في الدقهلية والمنوفية يتم _عمل ورش عمل وانشطة رياضية.
-(تم تنفيذ مشروع (قادر على التحدي) بالاشتراك مع وزارة الشباب والرياضة في محافظة القليوبية ويتم فيه تنفيذ (ورش عمل – أنشطة رياضية - تلوين).
٢ - إدارة التربية الرياضية بنات:
- مراكز تدريب ألعاب فردية لذوي الهمم مختلف الإعاقات (تنس طاولة – كاراتيه –ألعاب قوى).
-العروض الرياضية لذوي الهمم مختلف الإعاقات تبدأ من 12 طالبا وطالبة إلى 24 طالبا وطالبة.
رحلات اليوم الواحد
ثانيا: الإدارة العامة للأنشطة الثقافية والفنية والاجتماعية:
- رحلات اليوم الواحد للطلاب والطالبات "أصحاب الهمم"
-قوافل الرعاية الاجتماعية والطلابية
-لقاءات توعوية للأخصائيين الاجتماعيين العاملين مع أصحاب الهمم وأولياء الأمور والطلاب
-المعسكرات الطلابية للطلاب أصحاب الهمم
-عروض مسرحية
- إسكان المناطق البديلة للعشوائيات تحت شعار "سعادتي في نشاطي"
- مراكز تنمية القدرات
تنفيذ مسابقات
ثالثا: الإدارة العامة للمكتبات:
١- مسابقة فرسان القراءة لطلاب التحدي مدارس (النور والأمل).
۲- مسابقة تحدى القراءة العربي بالاشتراك مع دولة الأمارات العربية الشقيقة حيث يشارك فيها (13 ألف طالب من ذوي الهمم والتسجيل مستمر).
٣- أحرز المركز الثاني على مستوى الوطن العربي من ذوى الهمم مكفوفين من محافظة الشرقية.