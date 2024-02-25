رئيس جامعة عين شمس يشهد اجتماع مجلس كلية الصيدلة.. اليوم



افتتح صباح اليوم الدكتور محمد ضياء زين العابدين رئيس جامعة عين شمس اجتماع مجلس كلية الصيدلة

وذلك بحضور الدكتور أمانى أسامة كامل عميد الكلية، الدكتور خالد أبو شنب وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث، الدكتور رحاب عثمان وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، الدكتور رولا ميلاد وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، الدكتور عبد

الناصر سنجاب، الدكتور ناهد مرتضى العميد السابق للكلية، الدكتور أميمة سمور، الدكتور شيروت الأحمدى ولفيف من أعضاء هيئة التدريس والأساتذة بالكلية.

وفى كلمته أشاد ضياء بالجهود المبذولة بالكلية وماتحققه من انجازات وتأثيرها على سوق العمل متمنيًا للكلية المزيد من النجاح ومعربًا عن فخره بما حققته الكلية بقيادة متميزة وجهد دؤوب برئاسة أ.د. أمانى كامل، كما أكد سيادته أهمية دور مؤسسات المجتمع المدنى للحصول على نتائج ملموسة فى مجال البحث العلمى والصناعة.

كما تم مناقشة بعض القضايا المتعلقة بتطوير الكلية وتقديم الخدمات المميزة للطلاب الملتحقين بها،بالإضافة إلى إعتماد الكلية الدولى وإمكانية الربط مع شراكات مختلفة للاستفادة من تسويق المخططات العلمية وتخريج كوادر طبية قادرة على مواجهة سوق العمل وكذلك مناقشة بعض تعديلات ممارسة المهنة المدرجة بالقوانين.

وعلى هامش المجلس تم تكريم الدكتور مى طلبة والدكتور غادة حسين لحصولهما على درجة أستاذ وأ.م. محمد حسن لحصوله على درجة أستاذ مساعد.

وفي سياق آخر تشارك جامعة عين شمس كراع بلاتيني في فعاليات الدورة الـ 14 للملتقى والمعرض الدولي للتعليم العالي والتدريب EduGate، الذي يقام تحت رعاية الدكتور محمد أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي في الفترة من 25-27 فبراير بفندق كمبينسكي رويال مكسيم بالقاهرة الجديدة، تحت شعار الجامعة " AIN SHAMS UNIVERSITY YOUR GATE TO EXCELLENCE

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