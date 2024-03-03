الأحد 03 مارس 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مصر

انطلاق فعاليات اليوم الأول لمسابقة القرآن الكريم لاتحاد طلاب جامعة عين شمس

جريدة الدستور

انطلاقًا من حرص جامعة عين شمس على تشجيع الطلاب على حفظ وتلاوة القرآن الكريم واتباع سنة الرسول الكريم "ص"، واستغلال أوقاتهم فيما يفيد وينفع فى الدنيا والآخره، وذلك تحت رعاية أ.د محمد ضیاء زين العابدين، رئيس جامعة عين شمس.

 

وانطلقت اليوم  فعاليات مسابقة القرآن الكريم، والتى ينظمها اتحاد طلاب جامعة عين شمس- اللجنة الثقافية والإعلامية العليا- بالتعاون مع كلية الآداب.

فعاليات ندوة "الإدمان.. المخاطر والأضرار" بكلية الآثار جامعة عين شمس

وتشمل المسابقة عدة محاور وهى تلاوة وحفظ القرآن الكريم كاملًا أو نصفه أو ثلثه أو خمسة أجزاء، بالإضافة للأحادیث النبوية والثقافة الاسلامية وابتهالات وإنشاد ديني.

 

هذا وقد بلغ عدد الطلاب المشاركين باليوم الأول ١٣ طالبا وطالبة وتشكلت لجنة المسابقة من أربعة شيوخ من الأزهر الشريف.

 

وسوف تستمر المسابقة حتى يوم الخميس ٧ مارس الجارى بقاعة أعضاء هيئة التدريس بكلية الآداب.

ومن الجدير بالذكر أن التقديم للاشتراك بالمسابقة مستمر حتى يوم الخميس الموافق ٧ مارس الجارى وتبلغ قيمة الجائزة "٧٦٢٠٠ جنيهًا"، وعلى من يرغب بالمشاركة التوجه لإدارة رعاية الشباب بالكلية أو قاعة هيئة التدريس بكلية الآداب.

 

وكان قد افتتح الدكتور محمد ضياء زين العابدين، رئيس جامعة عين شمس، عددًا من مشروعات التطوير بمستشفيات الجامعة، والتي تضمنت تطوير وحدة جراحة الغدد الصماء، ووحدة الأشعة بمستشفى الجراحة، وغرفة القسطرة بوحدة الأشعة التداخلية بمستشفى الباطنة، وتطوير وحدة المناظير النسائية بمستشفى النساء والتوليد، وذلك في إطار الخطة الاستراتيجية الشاملة التي تتبناها الدولة المصرية لدعم وتطوير المستشفيات الجامعية، بما يسهم في النهوض بالمنظومة الصحية، وحرصًا من مستشفيات جامعة عين شمس على مواكبة مسيرة التطوير للارتقاء بالخدمة الطبية المقدمة.

 

وأعرب "زين العابدين" عن فخره واعتزازه بوجوده بكلية الطب وسط قامات علمية ذات خبرة، مقدمًا الشكر لفريق العمل الذي شارك في تطويرات مستشفيات الجامعة.

جامعة عين شمس حفظ وتلاوة القرآن الكريم الرسول الكريم محمد ضیاء زين العابدين عين شمس

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