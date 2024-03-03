الأحد 03 مارس 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مصر

بدء تحكيم المرحلة الأولى من مسابقة انت النجم بجامعة حلوان

جامعة حلوان
جامعة حلوان


بدأت المرحلة الأولى من تحكيم مسابقة انت النجم بجامعة حلوان  حيث تم تحكيم مسابقة الفنون الأسرية والتي شارك فيها اربعة كليات من المتخصصين وهم (الاقتصاد المنزلي- الفنون التطبيقية - التربية الفنية - التربية قسم ملابس) واربعة من غير المتخصصين وهم (الحقوق - التكنولوجيا والتعليم - الخدمة الاجتماعية - الآداب) بإجمالي عدد أعمال تجاوزت 300 عمل فني في مجالات التشكيل علي المانيكان - تنفيذ الملابس والمكملات- التطريز - تصميم ازياء -الجلود -اعادة التدوير بالاقمشة والملابس.

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الكليات التي شاركت في مسابقة انت النجم بجامعة حلوان 

كما تم تحكيم المرحلة الأولى من مسابقة  مجال الفنون التشكيلية والتي شارك فيها 12 كلية من كليات الجامعة وشملت كليات متخصصة  (الفنون الجميلة -الفنون التطبيقية -التربية الفنية) وغير المتخصصين (التربية- التجارة- الحقوق- التكنولوجيا والتعليم- الخدمة الإجتماعية- الصيدلة- العلوم- الإقتصاد المنزلي- الآداب) بإجمالي عدد أعمال تجاوزت 500 عمل فني في مجالات النحت - الأشغال الفنية - الرسم بالرصاص - الجرافيك - الفوتوغرافيا - الرسم الملون.

وعقدت فعاليات المسابقة تحت رعاية ودعم الدكتور السيد قنديل رئيس الجامعة، الدكتور حسام رفاعى نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، وإشراف الدكتور احمد عليق مستشار رئيس الجامعة للانشطة الطلابية والجامعية.

هذا وقد أشادت لجنة التحكيم بأعمال الطلاب وتم تصعيد الطلاب الفائزين إلى المرحلة الثانية.

ومن جانبه أكد الدكتور السيد قنديل رئيس الجامعة على حرص الجامعة على دعم ورعاية الموهوبين والمبدعين.

وقد قام الدكتور حسام رفاعي نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب بزيارة المعرض واللقاء مع مسئولي النشاط، وحث الطلاب على الاستمرار في إبداعاتهم.

هذا ويشرف على فعاليات المسابقة الاستاذ هشام رفعت أمين عام الجامعة، الاستاذ محمد جاد مدير عام الادارة العامة لرعاية الشباب.

 

انت النجم الفنون التطبيقية الاقتصاد المنزلى التربية الفنية بجامعة حلوان

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