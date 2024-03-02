السبت 02 مارس 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

حوادث

حبس متهمتين بسرقة معيدة في جامعة حلوان

حبس
حبس

أمرت نيابة جنوب الجيزة بحبس سيدتين متهمتين بسرقة معيدة بجامعة حلوان بأسلوب المغافلة في بولاق الدكرور.

تلقى قسم شرطة بولاق الدكرور بمديرية أمن الجيزة بلاغا من معيدة بجامعة حلوان مفاداه أنها أثناء سحب مبلغ مالي من إحدى ماكينات الصراف الآلي بشارع الملكة بدائرة القسم، فوجئت بسرقة مبلغ مالي قدره 11 ألف جنيه من الفيزا الخاصة بها واشتباهها في سيدتين.

وبعمل التحريات وتفريغ الكاميرات تبين أن وراء ارتكاب الواقعة سيدتين قامتا بمغافلة المبلغة وسرقة الفيزا الخاصة بها عقب رؤيتهن للرقم السري أثناء قيام المجني عليها بعملية سحب الأموال، وعقب تقنين الإجراءات واستصدار أذن مسبق من النيابة العامة أمكن ضبط المتهمين واقتيادهن إلي ديوان القسم.

وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.

نيابة جنوب الجيزة السيدتين المتهمتين سرقة معيدة بجامعة حلوان اسلوب المغافلة بولاق الدكرور

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