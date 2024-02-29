الخميس 29 فبراير 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

حوادث

تجديد حبس متهم بالنصب على مواطنين بزعم تسفيرهم لاستكمال الدراسة بالخارج

حبس
حبس

جدد قاض المعارضات المختص، حبس متهم بـممارسة النصب والاحتيال عن طريق كيان وهمي، للاستيلاء علي أموال المواطنين، بزعم تأهيلهم وتوفير فرص لهم لاستكمال الدراسة خارج البلاد، 15 يومًا احتياطيًا على ذمة التحقيقات في القضية.

وذكرت التحريات الأمنية قيام المتهم بإنشاء كيان وهمى واتخاذه وكرًا لممارسة نشاطه الاجرامى فى النصب والاحتيال على المواطنين من راغبي السفر للخارج لاستكمال دراستهم بالجامعات الأجنبية، وأعلن من خلال شبكة المعلومات الدولية "الإنترنت" بأن شركته حاصلة على وكالة رسمية من العديد من الجامعات الأجنبية – على خلاف الحقيقة– بقصد إستقطاب الضحايا والاستيلاء على أموالهم، واتخاذه وكرًا لممارسة نشاطه الإجرامي فى الاحتيال على المواطنين من راغبي السفر لاستكمال الدراسة خارج البلاد والاستيلاء علي أموالهم.

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام متهم بإنشاء كيان وهمى وإتخاذه وكرًا لممارسة نشاطه الإجرامى فى النصب والاحتيال على المواطنين من راغبى السفر للخارج لاستكمال دراستهم بالجامعات الأجنبية، وأعلن مــــن خلال شبكة المعلومات الدولية "الإنترنت" بأن شركته حاصلة على وكالة رسمية من العديد من الجامعات الأجنبية– على خلاف الحقيقة– بقصد استقطاب الضحايا والاستيلاء على أموالهم.

عقب تقنين الإجراءات وتم ضبطه وبحوزته (كمية من العقود المحررة بين الأكاديمية والطلاب الراغبين فى السفر للدراسة بالخارج بأسماء أشخاص مختلفة- مجموعة من عقود تقديم خدمات تعليمية- مجموعة من الإعلانات الخاصة بالأكاديمية والتى تتضمن إمكانية الحصول على شهادات دراسية عليا بالخارج من جامعات أجنبية- مجموعة من المستندات الخاصة براغبى السفر للخارج بقصد الدراسة- دفاتر استلام نقدية- هاتف محمول بفحصه تبين احتواءه على صفحة إلكترونية باسم الأكاديمية المشار إليها يعلن من خلالها عن توافر فرص للدراسة بالخارج).

قاض المعارضات المختص ممارسة النصب والاحتيال كيان وهمى أموال المواطنين الدراسة خارج البلاد

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