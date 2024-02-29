الخميس 29 فبراير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

حوادث

حبس عاطل بتهمة سرقة المساكن فى أطفيح

حبس متهم
حبس متهم

قررت جهات التحقيق فى جنوب الجيزة،  حبس عاطل فى اتهامه بسرقة المساكن بدائرة مركز شرطة أطفيح.

ووردت معلومات إلى مركز شرطة أطفيح، بمديرية أمن الجيزة، مفادها قيام عاطل "له معلومات جنائية" مقيم بدائرة المركز، بمزاولة نشاط إجرامى فى ارتكاب حوادث سرقات المساكن.

وعقب التأكد من صحة المعلومات وتقنين الإجراءات واستصدار إذن مسبق من النيابة العامة أمكن ضبط المتهم.

وبمواجهته اعترف بارتكاب 4 وقائع سرقة، وأرشد عن المسروقات لدى آخرين سيئي النية، تاجر أجهزة كهربائية، وعاطل، لأحدهما معلومات جنائية، تم ضبطهما وبمواجهتهما أيدا ما سبق.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.

جنوب الجيزة حبس عاطل سرقة المساكن مركز شرطة أطفيح حوادث الدستور

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