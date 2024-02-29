الخميس 29 فبراير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

حوادث

حبس عاطل بتهمة سرقة المساكن بأسلوب "التسلق" فى باب الشعرية

حبس عاطل
حبس عاطل

أمرت جهات التحقيق فى باب الشعرية الجزئية، بحبس عاطل تخصص فى ارتكاب جرائم السرقة من داخل المساكن بأسلوب "التسلق"، 4 أيام على ذمة التحقيقات، وطلبت تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة.

كانت الأجهزة الأمنية قد ضبطت عاطلا، مقيما بدائرة قسم شرطة باب الشعرية، لقيامه بمزاولة نشاط إجرامي تخصص فى ارتكاب جرائم السرقة من داخل المساكن بأسلوب "التسلق"، حال قيامه بعرض أجهزة من متحصلات نشاطه الإجرامى للبيع بأحد محال الخردة، وبمواجهته اعترف بارتكابه 3 وقائع سرقة.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة العامة التحقيق.

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