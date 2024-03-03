الأحد 03 مارس 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مصر

صعود 8 كليات لدور الثمانية لمسابقة عباقرة جامعة حلوان الموسم الثاني

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء

أعلنت جامعة حلوان عن صعود 8 كليات لدور الثمانية لمسابقة عباقرة جامعة حلوان الموسم الثاني، وهى "هندسة المطرية - الطب - التربية-  الخدمة الاجتماعية -  هندسة حلوان - العلوم - الآداب - التمريض)".

على أن تستكمل مباريات دور الثمانية اليوم الأحد 3 مارس 2024، وتقام المباريات النهائية يومي الإثنين والثلاثاء  الموافق 4-5 مارس 2024  وحفل ختام المسابقة 

 وتعقد فعاليات المسابقة تحت رعاية ودعم الدكتور السيد قنديل رئيس الجامعة، الدكتور حسام رفاعي نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، الدكتور احمد عليق مستشار رئيس الجامعة للأنشطة الطلابية. 

الجامعة حريصة على استثمار طاقات الطلاب وصقل مواهبهم

ومن جانبه  أكد الدكتور السيد قنديل إن مسابقة "عباقرة جامعة حلوان"، تأتي في إطار حرص الجامعة على استثمار طاقات الطلاب وصقل مواهبهم، مشيرًا إلى أن المسابقة تسهم فى إبراز قدرات الطلاب المختلفة، ونتطلع دائمًا إلي استثمار إمكانيات طلابنا بالشكل الأمثل.

وتتكون لجنة التحكيم لمسابقة العباقرة الموسم الثاني بجامعة حلوان للعام الجامعى 2023- 2024 من كلا من الدكتور محمود حامد عميد كلية التربية الفنية سابقا ومستشار رئيس الجامعة للمدن الجامعية، الدكتور عادل حسين أبو زيد عضو هيئة التدريس بكلية التربية، الدكتورة سماح حامد ربيع عضو هيئة التدريس بكلية الطب، الدكتور خالد عبد العظيم عضو هيئة التدريس بكلية التربية.

تشكيل لجنة وضع الأسئلة

وتتكون لجنة وضع الأسئلة من الأساتذة من كلا من الدكتور أحمد محمد يوسف عضو هيئة التدريس بكلية التربية، الدكتور هلال أحمد سليمان محمد عضو هيئة التدريس بكلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي.

وتقام فعاليات المسابقة تحت إشراف هشام رفعت أمين عام الجامعة، محمد جاد مدير عام رعاية الشباب، أميرة محمد نبيل مدير إدارة الاتحادات،  دكتورة رحمه فوزي منسق المشروع.

جامعة حلوان الموسم الثاني 8 كليات الدكتور السيد قنديل رئيس الجامعة الدكتور حسام رفاعي نائب رئيس الجامعة

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