الخميس 22 فبراير 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مصر

جامعة حلوان تنظم الملتقى القومي لتدريب قيادات الاتحادات الطلابية

جامعة حلوان
جامعة حلوان

شهدت قاعة حسن حسنى بجامعة حلوان انطلاق فعاليات الملتقى القومي لتأهيل وتدريب قيادات الاتحادات الطلابية بالجامعات المصرية تحت شعار "شباب مصر.. مستقبل الجمهورية الجديدة"، وياتى المشروع القومى وفقا لرؤية مصر ٢٠٣٠، 

وقد عقدت فعاليات الملتقى تحت رعاية الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان، والدكتور حسام رفاعي نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور أحمد عليق مستشار رئيس الجامعة للأنشطة الطلابية، وبالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة، وبحضور الدكتور السيد الشحات مدير إدارة الاتحادات والأسر الطلابية بوزارة الشباب والرياضة.

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انطلاق المعسكر التدريبي الثاني لحاضنة جامعة حلوان التكنولوجية للأثاث

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جامعة حلوان تنظم ورشة عمل حول التصنيفات الدولية والنشر العلمي


وتضمنت فعاليات اليوم الأول ورش عمل لعدد 7 لجان (الثقافية - الإعلامية - الفنية - الرياضية - الجوالة والخدمة العامة - الأسر الطلابية - الاجتماعية والرحلات - العلمية والتكنولوجية) بجانب ورشة عمل لرؤساء ونواب رؤساء الاتحاد بالكليات.

وتهدف ورش العمل إلى تبادل الأفكار حول الأنشطة الطلابية والتدريب على المهارات القيادية، بحسب ما أكده الدكتور السيد قنديل رئيس الجامعة مشيرًا إلى أهمية دور الشباب في بناء مستقبل مصر.

وتستمر فعاليات الملتقى خلال أيام 21،22، 29 فبراير 2024، وتتضمن فعاليات اليوم الثاني لقاءً حواريًا حول ريادة الأعمال والذكاء الاصطناعي، بجانب استكمال ورش العمل. أما اليوم الثالث فيشهد عرض التوصيات الناتجة عن ورش العمل، ولقاءً حواريًا بعنوان "الانتحار والأمن السيبراني".


وتقام فعاليات الملتقى تحت إشراف الأستاذ محمد السيد جاد مدير عام الإدارة العامة لرعاية الشباب، والأستاذة أميرة محمد نبيل مدير إدارة الاتحادات، واتحاد طلاب الجامعة بحضور الطالبة نادين عبد الحليم القائم بعمل رئيس الاتحاد.

وحاضر فى ورش العمل مجموعة من المدربين وهم الدكتور محمود رشاد، سارة هاشم، احمد بسطامى، مدحت علام،  احمد عبد الله،  أميرة شحاتة،  هبه سمير.

وفي سياق آخر انطلقت الدورة الثانية لاختيار الشركات الناشئة في "حاضنة جامعة حلوان التكنولوجية للأثاث المصري (HUTI-EF)" أحد الحاضنات ضمن البرنامج القومي للحاضنات التكنولوجية "انطلاق" بأكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا

 

للأنشطة الطلابية المشروع القومي لرؤية مصر ٢٠٣٠ الاتحادات الطلابية فعاليات الملتقى القومي

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